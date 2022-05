Tommi online con il brano “Notte Bastarda”

“Notte Bastarda” è il nuovo singolo dell’artista livornese classe 2002 Tommi. Il brano racconta di una storia d’amore finita male

“Notte Bastarda” è il nuovo singolo dell’artista livornese classe 2002 Tommi. Il brano racconta di una storia d’amore finita male.

Questo pezzo trasmette la rabbia e i rimorsi dell’artista, con il racconto di come tutto si sia consumato in velocità per poi sfumare in una sola notte. Il ritornello è una sorta di sfida che Tommi lancia alla ex amata: nonostante le cose tra i due siano cambiate, ognuno continua a rivedere l’altro anche nel volto delle altre persone che frequentano per dimenticare.

La seconda e ultima strofa segna una presa di coscienza più matura, col cantautore che si riconosce disposto a mettersi da parte pur di far si che la ragazza protagonista del brano sia felice, capendo appunto che la sua felicità non dipende da lui.

Tommi, nome d’arte di Tommaso Ferrara, è un cantautore classe 2002 nato a Livorno.

Si avvicina al mondo della musica in tenera età, attraverso la chitarra, per poi iniziare a scrivere canzoni proprie durante le scuole superiori. Le prime pubblicazioni arrivano nel 2019 tramite il suo canale YouTube e l’anno successivo sulle varie piattaforme digitali.

Il singolo “Venerdì” è scritto in collaborazione con Delco, che si occupa anche della produzione per il suo successivo brano “Ancora un po’”, seguito dall’ultima “Notte Bastarda”. Gli ultimi due singoli sono anticipazioni dell’album di prossima uscita.