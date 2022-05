Su Rai Movie “C’è tempo”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “C’è tempo”, diretto da Walter Veltroni: la trama del film con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari e Francesca Zezza

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette mercoledì 11 maggio in prima serata, alle 21.10, il film “C’è tempo”, diretto da Walter Veltroni con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari e Francesca Zezza. Stefano, quarant’anni, precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni.

Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro di tredici anni, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito.

Ai Nastri D’argento Stefano Fresi, per questo ruolo, ha ottenuto il riconoscimento come Miglior attore in una commedia e ha anche conquistato il Premio Nino Manfredi. A seguire “MovieMag”, torna con una nuova puntata il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie.