I PolterGuys pubblicano “Parte di me”

Il giovanissimo duo riminese dei PolterGuys torna col singolo “Parte di me”. Questo brano è dedicato alla musica

Il giovanissimo duo riminese torna col singolo “Parte di me”. Questo brano è dedicato alla musica, che da sempre accompagna i fondatori Tommy Rosa e Diego Montini. Rappresenta anche l’unico mezzo a permettergli realmente di esprimersi, superando di gran lunga le parole.

“Parte di me” parla quindi anche della vita dei compositori. Nonostante la vita gli metta davanti numerose scelte, percepiscono sempre quale sia quella corretta grazie alla fedeltà e l’impegno verso loro stessi ed il successo che inseguono.

“Ci sono momenti in cui ci si trova ad avere a che fare con tante belle realtà, altri che ti pongono davanti ad altrettante difficoltà, che ti fanno dubitare di quelle che un attimo prima erano certezze. Tuttavia lo facciamo innanzitutto per noi, per rispondere ad un nostro bisogno personale, e poi per gli altri, per raccontare la nostra storia attraverso la magica armonia della musica, che è e sarà sempre parte di noi.”

I PolterGuys sono un giovanissimo duo romagnolo composto da Thomas Rosati (in arte Tommy Rosa) e Diego Montini, entrambi classe 2004. Da sempre appassionati di musica, hanno dato vita al loro progetto nel settembre del 2020 con l’uscita del loro primissimo singolo autoprodotto, seguito da “Sopra i Poster”, seguito da “Affare Fatto” e “Mai Prima D’Ora”.

Nel 2021 firmano con Sorry Mom! con la quale esce il brano “Ancora un Secondo” e si esibiscono live sul territorio della riviera romagnola, apparendo anche per la prima volta in televisione. Nella prima parte del 2022 pubblicano il singolo “Parte di me” e continuano instancabilmente a lavorare sulla loro musica.