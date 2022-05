Barbara Rizzi sfila alla Middle East Fashion Week in Dubai

Barbara Rizzi ha presentato la sua collezione di ready to wear “Sophia” durante la Middle East Fashion Week in Dubai

La stilista italiana Barbara Rizzi ha presentato la sua collezione di ready to wear “Sophia” durante la Middle East Fashion Week in Dubai arricchendola con la capsule “Forse of Nature” di capi speciali, unici e grandi eventi. Un made in Italy legato alla sartorialità del capo e alle lavorazioni artigianali dei ricami e applicazioni.

“ ‘Una forza della natura’ è come spesso mi hanno descritta, quindi questa frase è diventata l’ispirazione per una collezione speciale dedicata alla Natura: i suoi suoni, i suoi elementi e soprattutto la sua FORZA.

Una Forza che può sbocciare con il tempo e la resilienza, che può spingere al cambiamento come il corso dei venti, che può costruire imperi come le sabbie, che può essere calma o in tempesta come il mare e può essere misteriosa ed eclettica come una foresta.

Una Collezione Speciale di pezzi unici e dedicati alla Forza delle Donne, quelle donne forti, che come tutte noi, dobbiamo essere”. Barbara Rizzi