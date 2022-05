Su Rai 5 “Il gioco delle coppie”: la trama del film

Ecco la trama del film di Olivier Assayas “Il gioco delle coppie” in onda martedì 10 maggio alle 21.15 su Rai 5

Alain, un editore parigino di successo, e Leonard, uno dei suoi autori storici, sono riluttanti ad abbracciare il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e shop online. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain non può che confessare all’amico ciò che pensa del libro: che è un’opera troppo banale e non intende pubblicarla.

In compenso la moglie di Alain, Selena, è convinta che si tratti del miglior libro che Leonard abbia mai scritto. Ma il suo punto di vista non è totalmente imparziale. Una storia al centro del film di Olivier Assayas “Il gioco delle coppie” in onda martedì 10 maggio alle 21.15 su Rai 5, disponibile in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie. In concorso alla settantacinquesima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2018 il film è interpretato da Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret.