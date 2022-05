Osteoartrosi: al via la fase III per resiniferatoxin

Grünenthal e NovaQuest hanno annunciato di aver stipulato un accordo per sviluppare il programma globale di Fase III di resiniferatoxin

Il candidato farmaco è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire ai pazienti che soffrono di dolore associato all’osteoartrosi un’opzione terapeutica ben tollerata e non oppioide, destinata a fornire un sollievo duraturo dal dolore ed un miglioramento funzionale delle articolazioni interessate.

RTX è un agonista Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) altamente potente con un meccanismo d’azione ben validato. Gli studi di Fase III indagheranno l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di RTX in pazienti con dolore associato all’osteoartrosi del ginocchio. Gli studi inizieranno nel 2022 e sono disegnati per soddisfare i requisiti per l’approvazione alla commercializzazione nell’UE, negli USA e in Giappone.

“A livello globale, più di 300 milioni di pazienti soffrono di osteoartrosi. Per molti di loro, le opzioni di trattamento disponibili non sono sufficienti e ad un certo momento possono manifestare sintomi gravi, tra i quali il dolore”, afferma Jan Adams, MD, Chief Scientific Officer Grünenthal. “Siamo lieti di collaborare con NovaQuest per investire nello sviluppo di questa promettente risorsa che può fornire benefici ai pazienti che soffrono di dolore associato all’osteoartrosi. Questo accordo fornisce a Grünenthal spazio per ulteriori investimenti nell’esecuzione della sua strategia di crescita e per l’avanzamento di una promettente pipeline nella clinica”.

Secondo i termini dell’accordo, NovaQuest rimborserà gli investimenti di Grünenthal nel programma di fase clinica III di RTX e condividerà con Grünenthal i rischi di sviluppo clinico e di approvazione. In caso di successo dello sviluppo e dell’approvazione della commercializzazione, NovaQuest riceve pagamenti una tantum o milestones e pagamenti basati sui ricavi nel corso della commercializzazione.

“NovaQuest è entusiasta di collaborare con l’azienda leader nell’area terapeutica del dolore per sviluppare RTX, una risorsa promettente che potrebbe entrare nel mercato già nel 2025”, dice Ryan Wooten, Amministratore Delegato di NovaQuest. “Siamo sicuri che Grünenthal abbia le giuste capacità per posizionare RTX sul mercato globale dell’osteoartrosi e sfruttare il pieno potenziale della risorsa per i pazienti che ne hanno bisogno”.

Grünenthal detiene i diritti globali per RTX e ha il giusto posizionamento per entrare nel mercato globale dell’osteoartrosi che si prevede in forte crescita da 7,3 miliardi di dollari nel 2020 a circa 11,0 miliardi di dollari nel 2025, costituendo una grande opportunità commerciale globale. Per la sola indicazione dell’osteoartrosi del ginocchio, Grünenthal stima un potenziale picco di vendite superiore a 1 miliardo di euro in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre, Grünenthal intende esplorare il potenziale di RTX per il trattamento del dolore legato all’osteoartrosi in altre articolazioni oltre a quella del ginocchio.

L’osteoartrosi è una condizione progressiva che attualmente non può essere curata. Le articolazioni infiammate, gonfie e dolorose limitano la mobilità dei pazienti colpiti e possono avere un impatto significativo sulla loro qualità di vita.