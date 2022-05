I Noise in Myself pubblicano l’album omonimo

Dal post rock dei pezzi acustici, anche con testi in francese e flauto traverso, al grunge e alle ispirazioni thrash dei pezzi in elettrico nell’album d’esordio dei Noise in Myself

Noise in Myself. Più che un album, un’agenzia di viaggi. O una macchina per il teletrasporto. Talmente variegato che nell’arco di secondi porterà la vostra mente dalla romantica Provenza a Seattle, poi tra le stelle e ancora su una cima islandese a contemplare cascate e icebergs, passando per il parterre di un concerto thrash dei più raffinati.

Dal post rock dei pezzi acustici, anche con testi in francese e flauto traverso, al grunge e alle ispirazioni thrash dei pezzi in elettrico: questo troviamo nell’album d’esordio dei Noise in Myself.

L’album porta il nome di questa giovanissima band, che si presenta in tutta trasparenza con testi sia poetici e colmi di domande che di denuncia, a ulteriore riprova dell’ampio spettro che vuole coprire questo lavoro in studio.

Il disco è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Wanikiya Records.

I Noise in Myself sono una giovanissima band italo-svizzera, nata da un’idea di Enea Maina, chitarrista e compositore della regione di Lugano classe 2004.

Enea nell’estate 2020 inizia a comporre riff e testi, dopodichè entra in contatto con Martina Pedrotti (svizzera, voce e flauto traverso, classe 2005).

La ricerca di ulteriori componenti per la band conduce all’ingresso nella formazione di Leon Sürder (svizzero, chitarra elettrica, classe 2008) e dei due fratelli Gabriele (basso e cori, classe 2005) e Damiano Palmeri (batteria, classe 2003), entrambi italiani residenti a pochi chilometri dal confine e dai compagni di band.

Dopo alcuni mesi di lavoro a distanza a causa delle restrizioni pandemiche, a maggio 2021 la band al completo può finalmente provare i pezzi in presenza, arrangiarli e modellarli. Verso la fine dell’estate 2021, la band ha già 10 pezzi pronti e tra agosto e novembre 2021 riesce ad esibirsi 3 volte in locali ticinesi.

Dopo la registrazione dell’album, il bassista Gabriele lascia la band; al suo posto, nella formazione attuale, troviamo Federico Morello, classe 1994.

Dopo la registrazione dell'album, il bassista Gabriele lascia la band; al suo posto, nella formazione attuale, troviamo Federico Morello, classe 1994.