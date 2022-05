Hiv: Gilead lancia programma di grant da 24 milioni di dollari

Hiv: Gilead Sciences lancia un programma di grant da 24 milioni di dollari per contribuire a migliorare l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità

Gilead Sciences lancia un programma di grant da 24 milioni di dollari per contribuire a migliorare l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, per promuovere l’istruzione scientifica e sostenere le comunità locali maggiormente colpite dall’epidemia di HIV e dalla pandemia di COVID-19. Il programma Zeroing In: Ending the HIV Epidemic supporterà 116 organizzazioni in 41 Paesi.

I progetti destinatari dei finanziamenti avranno come obiettivo principale il miglioramento di almeno una delle tre aree di focus: Comprehensive HIV Innovation, Digital Health Innovation e Community Outreach and Education (rispettivamente: Innovazione globale per l’HIV, Innovazione della salute digitale e Sensibilizzazione e istruzione delle comunità).

“Se da un lato la comunità HIV ha compiuto enormi progressi verso la fine dell’epidemia, dall’altro la pandemia di COVID-19 ha creato barriere e amplificato le disparità di accesso alle cure mediche nelle comunità più emarginate”, ha affermato Alex Kalomparis, Senior Vice President Public Affairs, Gilead Sciences. “Le organizzazioni con cui collaboriamo raggiungeranno le comunità che dispongono di risorse insufficienti e le aiuteranno a trovare soluzioni innovative ed efficaci. I programmi Zeroing In contribuiranno a migliorare l’accesso alle cure e ai servizi per contrastare l’HIV, anche grazie agli sforzi di Gilead per porre fine all’epidemia in tutto il mondo”.

Le organizzazioni di Zeroing In daranno la priorità alle popolazioni più colpite dall’epidemia di HIV e misureranno i progressi che si otterranno localmente e si concentreranno su una o più delle tre aree seguenti:

Programmi di innovazione a 360 gradi per l’HIV (Comprehensive HIV Innovation): includono esami a domicilio, che contribuiscono a colmare le lacune nei test e nella prevenzione dell’HIV, programmi di prevenzione dell’HIV, che comprendono opzioni di prevenzione biomedica;

Digital Health Innovation (Innovazione digitale in ambito salute): strategie che affronteranno il divario esistente nell’accesso ai servizi sanitari digitali, sosterranno l’accesso digitale nelle aree rurali per garantire esiti migliori alle persone con HIV, o contribuiranno a promuovere l’educazione sanitaria digitale per le persone con barriere linguistiche, le popolazioni che invecchiano, i migranti e le fasce più stigmatizzate;

Community Outreach and Education (Sensibilizzazione e istruzione delle comunità locali): programmi gestiti dalle comunità locali che forniranno risorse per la sensibilizzazione della comunità HIV, cercheranno di colmare gap culturali, abbatteranno le barriere tra comunità e fornitori di servizi, ridurranno lo stigma e miglioreranno l’educazione sull’HIV.

Zeroing In è il seguito di precedenti programmi di grant e donazioni di Gilead, a favore delle associazioni allo scopo di migliorare la salute e il benessere complessivo delle comunità più colpite dall’HIV e dal COVID-19. Gilead sostiene le organizzazioni i cui programmi sono in linea con gli obiettivi Ending the HIV Epidemic internazionali e specifici per ogni Paese. Questo comprende le proposte delle comunità locali, ma anche proposte di più ampio respiro di organizzazioni che collaborano insieme per porre fine all’epidemia di HIV nei rispettivi Paesi, Stati, regioni e città. Il programma di Zeroing In è focalizzato sull’innovazione globale per l’HIV, sull’innovazione della salute digitale, sulla sensibilizzazione e sull’educazione delle comunità locali.

Per ulteriori informazioni sul programma di sovvenzioni Gilead Zeroing In: Ending the HIV Epidemic, visitare il sito.