Enterprise Ireland lancia la call per l’agricoltura del futuro

Enterprise Ireland lancia la call for ideas per l’agricoltura del futuro. Start-up e innovatori hanno tempo fino al 1° giugno 2022 per candidarsi

Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’innovazione e lo sviluppo, 1° Venture Capital del mondo, lancia la call per le start-up dell’agri-tech.

Start-up e innovatori hanno tempo fino al 1° giugno 2022 per candidarsi all’Innovation Arena 2022, la più importante vetrina internazionale dell’agricoltura del futuro.

Nemmeno il Covid ha fermato la competizione che per due anni anni è stata virtuale. Quest’anno, l’Innovation Arena torna dal vivo al centro del National Ploughing Championships, la più grande fiera agricola all’aperto del mondo, dal 20 al 22 settembre a Ratheniska, nella contea di Laois.

Sono previsti una serie di premi in diverse categorie e i candidati prescelti saranno invitati a esporre le loro soluzioni agri-tech innovative nel padiglione dell’Innovation Arena, insieme ai vincitori del concorso del 2020 e del 2021.

L’Irlanda è in prima linea nell’accelerare il cammino verso un’agricoltura sempre più high-tech e sostenibile. Agricoltura e allevamento sono settori cardine per l’economia irlandese. Circa 150 mila addetti, su meno di 5 milioni di abitanti, producono cibo per 35 milioni di persone.

Come ha sottolineato il Ministro per lo sviluppo economico Leo Varadkar: “L’Innovation Arena riunisce ogni anno alcune delle menti più brillanti del settore agricolo. Incoraggio tutti gli agro-innovatori a sfruttare questa fantastica opportunità”.

Leo Clancy, CEO di Enterprise Ireland, ha aggiunto: “Siamo lieti di lanciare la competizione di quest’anno e di tornare con la nostra Arena dal vivo al National Ploughing Championships. L’agricoltura continua a essere un pilastro fondamentale dell’economia irlandese”.

L’Irlanda è un terreno fertile per lo sviluppo di innovative idee per l’agricoltura e l’allevamento. Le start-up, infatti, possono contare su un ecosistema molto stimolante grazie agli investimenti in Acceleratori d’impresa, Centri di Ricerca e Università che fanno dell’Irlanda il più innovativo tra i 27 membri dell’Unione Europea.

La competizione dell’anno scorso ha attirato più di 50 partecipanti focalizzando l’attenzione sulla sostenibilità. Il vincitore assoluto è stato Brandon Bioscience, che ha sviluppato una nuova formula a base di un’alga biostimolante per ridurre l’uso di azoto nei fertilizzanti. L’Agritech Start-Up Award è andato ad ApisProtect che sta fornendo sistemi di allerta precoce agli apicoltori di tutto il mondo. L’anno scorso sono state premiate anche le start-up Carbon Harvesters con la tecnologia per misurare le pratiche di sostenibilità adottate monetizzando le riduzioni delle emissioni negli allevamenti; e FodderBox che permette la coltivazione idroponica di foraggio e di alghe per l’alimentazione dei ruminanti.

L’amministratore delegato del National Ploughing Championships, Anna May McHugh, ha dichiarato: “Gli Innovation Arena Awards sono una grande opportunità per chiunque abbia una buona idea imprenditoriale da esibire al più grande evento all’aperto d’Europa con circa 300mila visitatori, investitori, partner industriali e acquirenti da tutto il mondo. Nel corso degli anni il padiglione dell’Innovation Arena, si è dimostrato una eccezionale vetrina e un trampolino di lancio per le nuove tecnologie agro-ingegneristiche che si sono poi affermate a livello globale”.

Le start-up selezionate, infatti, hanno non solo ottenuto ampia visibilità internazionale, ma anche finanziamenti per completare e ampliare il loro progetto.

Le tecnologie innovative da candidare possono avere le più varie applicazioni: dall’allevamento alla gestione delle acque e dei rifiuti, dall’orticoltura ai software di monitoraggio in cloud, dalla genetica al clean-tech, dai sistemi di sicurezza all’industria alimentare.

Per partecipare agli Innovation Arena Awards 2022, seguire le istruzioni su: https://www.enterprise-ireland.com/en/events/ourevents/innovationarena/about.html.

La scadenza delle iscrizioni è mercoledì 1° giugno 2022.

Per maggiori informazioni, contattare Roberta Di Gesù, market advisor presso la sede di Milano di Enterprise Ireland: roberta.diGesu@enterprise-ireland.com