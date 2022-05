Dentsu spiega ai brand cosa fare per la sostenibilità

Comunicazione e sostenibilità: limiti e opportunità per le marche nel white paper “Act Your Green” di The Big Now/mcgarrybowen di Dentsu Italia

Sostenibilità: cosa possono fare oggi i brand? È disponibile online nelle due versioni italiano e inglese, il terzo white paper della serie “How to Now” ideato e realizzato dal team strategico di The Big Now/mcgarrybowen, agenzia creativa di dentsu italia guidata dal CEO Alessia Oggiano.

“How to Now – Act Your Green” propone in poco meno di 20 pagine una conversazione su limiti e opportunità del tema sostenibilità nel mondo della comunicazione di marca, presentando esempi concreti di come parlano e agiscono brand capaci di dare un contributo reale, sincero ed efficace, per migliorare la possibilità di salvare il pianeta in cui viviamo e non solo la propria brand image.

Tre le direttrici di azione presentate nel white paper di The Big Now/mcgarrybowen per aiutare i brand ad avere un impatto tangibile nella loro mission ‘green’:

Inspire, come progettare un futuro più verde fornendo conoscenze, strumenti, motivazione e opportunità, colmando il divario esistente tra intenzioni e comportamento;

Improve, ossia fare la propria parte sempre di più e sempre meglio, continuando a porsi domande e trovare le risposte più innovative lungo tutta la catena di valore, verso la rigenerazione;

Influence, cioè prendere una posizione laddove è più difficile, nell’arena politica così come in ogni ambito sociale ed economico in cui sia necessario agire (o far agire) per rendere il mondo più equo e sostenibile per chiunque lo abiti.

“Agire è un verbo che si può coniugare solo al presente quando si parla di transizione sostenibile, e oggi con i brand possiamo capire come farlo insieme in modo concreto – commenta Silvia Cannata, Creative Strategy Director di The Big Now/mcgarrybowen – “Con questo paper offriamo strumenti e poniamo domande per un confronto aperto tra tutti i player della nostra industry su un tema che tutti possiamo affrontare in modo virtuoso.”

A livello globale, un “mondo sostenibile” è il primo pilastro della Social Impact Strategy di dentsu verso il 2030, una visione da realizzare ispirando le persone di tutto il mondo a un nuovo modo di vivere. Per raggiungere questa visione, il gruppo lavora sia sulla climate action che sul consumo sostenibile.

Sul primo tema dentsu crede nell’accelerare subito la transizione verso un futuro low carbon per ridurre l’impatto del cambiamento climatico e raggiungerà le zero emissioni nette entro il 2030, riducendo le emissioni totali del 46% e utilizzando esclusivamente energia rinnovabile.

In merito al consumo sostenibile, l’impegno di dentsu è quello di aiutare 1 miliardo di persone a compiere scelte d’acquisto più sostenibili, in primis attraverso la corretta educazione e la creazione di prodotti e servizi più essenziali, accessibili e smart.

A livello Italia, una novità decisamente significativa dell’impegno di dentsu è la recente costituzione di una Società Benefit che riunisce le quattro agenzie creative del gruppo (The Big Now/mcgarrybowen, Isobar, MKTG e The Story Lab), sotto la guida del CEO Emanuele Nenna.

Un cambio di qualifica giuridica e una modifica statutaria che rappresentano l’impegno dell’azienda nel generare un impatto positivo sulla società e su tutti i suoi stakeholder, attraverso il proprio business, esercitando il proprio mestiere di comunicatori.