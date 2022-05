Lombalgia cronica: risultati con il plasma ricco di piastrine

L’iniezione di plasma ricco di piastrine unito alla proloterapia è un intervento efficace per la lombalgia cronica aspecifica

L’iniezione di plasma ricco di piastrine unito alla proloterapia è un intervento efficace per la lombalgia cronica aspecifica. Uno studio pubblicato su Medicine ha confermato che l’iniezione di plasma ricco di piastrine con la proloterapia ha migliorato il dolore a 6 mesi.

La lombalgia cronica aspecifica è quel mal di schiena non attribuibile a una patologia specifica e riconoscibile (es., infezione, tumore, osteoporosi, fratture, deformità strutturali e malattie infiammatorie, come la spondilite anchilosante, la sindrome radicolare e la sindrome della cauda equina) ma sicuramente ha una durata di 3 mesi o più.

La lesione strutturale di muscoli, legamenti, dischi vertebrali, faccette articolari e altri tessuti molli può essere responsabile di alcuni casi di lombalgia cronica aspecifica.

Il plasma ricco di piastrine è un materiale biologico autologo che può essere applicato ai tessuti, dove rilascia fattori di crescita derivati ​​dalle piastrine che migliorano i sistemi di guarigione naturali. Un’iniezione di plasma ricco di piastrine consiste in un’alta concentrazione di piastrine, che rilasciano grandi quantità di fattori di crescita che determinano una guarigione rapida e potente del tessuto connettivo.

Il plasma ricco di piastrine è applicabile nel trattamento di lesioni dei tessuti molli, tendinopatie, condropatie, osteoartriti e lesioni muscolari o legamentose.

La terapia con plasma ricco di piastrine è una modalità di trattamento sicura, efficace e fattibile e si sta evolvendo come una potente terapia per il trattamento del mal di schiena discogenico.

Due recenti studi hanno mostrato che la proloterapia che utilizza una varietà di proliferati ha il potenziale come trattamento efficace per la lombalgia con riduzioni significative e prolungate del dolore e della disabilità.

Se usata da sola, la proloterapia potrebbe non essere un trattamento efficace per la lombalgia cronica ma se combinata con l’esercizio e altri interventi, la proloterapia può migliorare la lombalgia cronica e la disabilità.

Lo scopo del presente studio è stato quello di confrontare l’efficacia e la sicurezza dell’iniezione di plasma ricco di piastrine e della proloterapia rispetto all’iniezione di lidocaina e alla proloterapia.

Lo studio di tipo prospettico, in doppio cieco, randomizzato controllato, è stato condotto per 3 anni per l’arruolamento e il follow-up dei pazienti. Trentaquattro pazienti con lombalgia cronica aspecifica (della durata di almeno 3 mesi) gestiti in maniera convenzionale sono stati randomizzati all’iniezione di plasma ricco di piastrine e all’iniezione di lidocaina.

I pazienti sono stati trattati con iniezioni settimanali di plasma ricco di piastrine o lidocaina ai legamenti lombopelvici per 2 settimane e poi proloterapia settimanale con glucosio al 15% per 2 settimane e seguiti per 6 mesi.

Sono stati dunque valutati secondo la scala analogica visiva, l’Oswestry Disability Index e il Roland-Morris Disability Questionnaire, all’inizio, 4 settimane, 3 mesi e 6 mesi. Quattro pazienti non hanno completato questo studio di cui tre erano del gruppo che aveva ricevuto l’iniezione di plasma ricco di piastrine e 1 aveva ricevuto lidocaina.

La durata del dolore è stata di 12,7 ± 13,5 mesi nel gruppo di iniezione di lidocaina rispetto a 16,2 ± 16,7 mesi nel gruppo di iniezione di plasma ricco di piastrine (p = 0,535).

I risultati hanno mostrato che l’intensità del dolore è stata significativamente ridotta nelle iniezioni di plasma ricco di piastrine a 6 mesi rispetto alle iniezioni di lidocaina; le differenze tra i gruppi erano 0,9 ( intervallo di confidenza 95% 0,10-1,75 p=0.027). Tutti i partecipanti avevano un indice di dolore e disabilità significativamente ridotto a 4 settimane, 3 mesi e 6 mesi, ma non c’erano differenze significative tra i gruppi ad eccezione della scala analogica visiva a 6 mesi. I parametri di base non segnalavano differenze significative in entrambi i gruppi.

In conclusione, nella lombalgia cronica non specifica, l’iniezione di plasma ricco di piastrine in combinazione con la proloterapia è un intervento efficace e l’iniezione di plasma ricco di piastrine o di lidocaina ha ridotto significativamente la disabilità. Anche l’iniezione ai legamenti lombopelvici utilizzando il plasma ricco di piastrine e la proloterapia è un trattamento efficace per il dolore.

Sun Jae Won et al., Effect of platelet-rich plasma injections for chronic nonspecific low back pain: A randomized controlled study Medicine (Baltimore) 2022 Feb 25;101(8):e28935. leggi