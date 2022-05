Dermatite atopica: arrivano nuovi dati su tralokinumab

Dermatite atopica: i dati a 3,5 anni supportano ulteriormente il profilo di sicurezza ed efficacia a lungo termine di tralokinumab

All’American Academy of Dermatology (AAD) 2022 Annual Meeting sono stati annunciati oggi i dati a 3,5 anni che supportano ulteriormente il profilo di sicurezza ed efficacia a lungo termine di tralokinumab nei pazienti adulti affetti da dermatite atopica da moderata a severa (AD).

Tralokinumab, un anticorpo monoclonale umano ad elevata affinità, è stato approvato per il trattamento degli adulti con dermatite atopica da moderata a severa nell’Unione Europea, Gran Bretagna, Canada, Emirati Arabi Uniti, Svizzera e Stati Uniti.

L’analisi di sicurezza ad interim a 3,5 anni dello studio di estensione in aperto a lungo termine ECZTEND (NCT03587805), su più di 1.400 pazienti, ha dimostrato un profilo di sicurezza di tralokinumab 300 mg a settimane alterne (Q2W) più corticosteroidi topici (TCS) al bisogno, analogo a quello osservato negli studi precedenti di tralokinumab, senza alcuna nuova segnalazione sulla sicurezza. L’analisi di efficacia a due anni ha dimostrato che tralokinumab 300 mg ogni 2 settimane più TCS opzionale è stato in grado di determinare un deciso miglioramento dell’estensione e della gravità della dermatite atopica, dell’incidenza del prurito e della qualità della vita nei pazienti adulti trattati con tralokinumab fino a 3 anni.

“È rassicurante vedere risultati così coerenti mentre lo studio ECZTEND è ancora in corso”, ha affermato Andrew Blauvelt, MD, MBA, presidente dell’Oregon Medical Research Center a Portland, Oregon, e Coordinatore dello studio ECZTEND. “Gli ultimi risultati ad interim di sicurezza ed efficacia sono simili a quelli registrati nei rapporti precedenti e continuano a rafforzare il razionale del trattamento mirato a neutralizzare specificatamente l’IL-13 nei pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a severa”.

L’analisi di sicurezza ad interim a 3,5 anni ha coinvolto 1.442 pazienti arruolati negli studi precedenti ECZTRA 1 e 2, ECZTRA 3, ECZTRA 4, ECZTRA 5 ed ECZTRA 7 e che avevano ricevuto almeno una dose di tralokinumab. I pazienti erano eleggibili ad essere arruolati nell’’ECZTEND indipendentemente dalla loro risposta al trattamento o se erano stati trattati con tralokinumab o placebo negli studi precedenti. Dal baseline dello studio ECZTEND, al cut off (fino a 2, 5 anni), il 22,9% dei pazienti si è ritirato dallo studio e le percentuali di interruzione a causa di un evento avverso (AE) sono state del 2,4%. Gli eventi avversi segnalati più frequentemente (che si sono verificati in almeno il 5% dei partecipanti) includevano infezione virale delle vie respiratorie superiori (riportata principalmente come comune raffreddore), dermatite atopica, infezione delle vie respiratorie superiori, mal di testa e congiuntivite. Nessuno degli eventi di congiuntivite è stato un evento avverso grave. Nel complesso, il profilo di sicurezza in ECZTEND è stato simile a quello osservato con tralokinumab negli studi precedenti.

Nella coorte biennale di 616 pazienti che hanno ricevuto tralokinumab per 2 anni nello studio ECZTEND, il 77,6% ha ottenuto un miglioramento di almeno il 75% dell’area dell’eczema e nel punteggio dell’indice di gravità (EASI-75), imputando i dati mancanti mediante il metodo Non Responder Imputation- (NRI).1 Quasi la metà dei pazienti (46,4%) ha ottenuto un punteggio all’ Investigator Global Assessment di 0/1 (IGA 0/1) applicando lo stesso metodo NRI, indicando clear skin, cute priva di lesioni, o almost clear skin, cute quasi priva di lesioni. Inoltre, i pazienti hanno ottenuto miglioramenti nel prurito e nella qualità della vita come rilevato dal 54,4% dei pazienti che hanno ottenuto un punteggio della Worst Weekly Pruritus Numerical Rating Scale (NRS) ≤3 e dal 68,8% di coloro che hanno ottenuto un punteggio del Dermatology Life Quality Index (DLQI) ≤5 sempre applicando il metodo NRI.

Il metodo NRI tiene conto dei partecipanti che interrompono lo studio a causa di eventi avversi o mancanza di efficacia come non responder e di altri mancanti che sono ascritti con il metodo LOCF (ultima osservazione riportata). I risultati erano coerenti con l’analisi osservata e il metodo LOCF descritti nella presentazione.

ECZTEND – Studio clinico in estensione a lungo termine (LTE)

ECZTEND (studio clinico in estensione su soggetti con dermatite atopica che hanno partecipado a studi clinici precedenti con traòokinumab) è uno studio di fase 3 in corso, in estensione a lungo termine, di cinque anni, in aperto, a braccio singolo per valutare la sicurezza e l’efficacia di tralokinumab nei pazienti con dermatite atopica che hanno partecipato ai precedenti studi clinici in monoterapia con tralokinumab (ECZTRA 1 ed ECZTRA 2), allo studio in terapia combinata tralokinumab più TCS (ECZTRA 3), allo studio sull’interazione farmaco-farmaco (DDI) (ECZTRA 4), allo studio sul vaccino (ECZTRA 5), allo studio sugli adolescenti (ECZTRA 6), allo studio sulla ciclosporina A orale (ECZTRA 7), allo studio sulla terapia combinata tralokinumab più TCS in soggetti giapponesi (ECZTRA 8) e allo studio sulla funzionalità della barriera cutanea in monoterapia con tralokinumab (TraSki). Ai pazienti è stato permesso di accedere a ECZTEND dopo il completamento dello studio sui genitori, indipendentemente dalla risposta al trattamento o dal fatto che fossero stati trattati con tralokinumab o placebo.

Tralokinumab

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale umano ad alta affinità sviluppato per legarsi e inibire l’interleuchina (IL)-13 citochina, che svolge un ruolo chiave nei processi immunitari e infiammatori alla base dei segni e dei sintomi della dermatite atopica. Tralokinumab si lega specificamente alla citochina IL-13, inibendo così l’interazione con le subunità α1 e α2 del recettore IL-13 (IL-13Rα1 e IL-13Rα2).

Bibliografia

1. Blauvelt A, Langley R, Simpson E, et al. Long-term safety and efficacy of tralokinumab in more than 1400 moderate-to-severe atopic dermatitis patients treated for up to 42 months: an interim analysis of ECZTEND. Presented at American Academy of Dermatology (AAD) 2022 Annual Meeting, Boston, Mass., March 25-29, 2022.