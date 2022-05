Brain Dead e Oakley presentano Oakley Factory Team

Oakley Factory Team è il progetto di collaborazione che vede il collettivo Brain Dead impegnato nella creazione di prodotti nuovi e rivoluzionari

Brain Dead e Oakley sono liete di annunciare il ritorno di Oakley Factory Team, il proficuo progetto di collaborazione che vede il collettivo di artisti e designer impegnato nella creazione di prodotti nuovi e rivoluzionari attraverso l’ecosistema creativo di Oakley. Agendo come divisione Ricerca&Sviluppo nella forma più elevata della progettazione concettuale e della sperimentazione, Oakley Factory Team si spinge oltre i confini della mission collettiva, attraverso gli strumenti dello storytelling multimediale e di prodotto.

La vision è chiara: sviluppare ulteriormente il percorso di Oakley, da sempre proiettato verso l’innovazione, la ricerca e la rottura degli schemi, estrapolando il DNA di prodotti parte della storia del brand e integrandolo in nuovi modelli attraverso la matrice creativa di Brain Dead.

Come spiega Kyle Ng, fondatore di Brain Dead: “Oakley Factory Team rappresenta il punto di intersezione tra arte, design, sperimentazione e funzionalità. Nella nostra concezione, Oakley Factory Team è il prototipo sperimentale che ci permette di dare forma all’immaginazione.

Da sempre Brain Dead esplora le nuove frontiere dell’avanguardia attraverso la sperimentazione. Il nostro obiettivo è prendere gli elementi portanti dei concept e delle idee originali di Oakley e farli evolvere nel mondo attuale. Alcuni dei primi modelli di Oakley, come Flesh, sembravano talmente futuristici quando sono stati concepiti che soltanto adesso li percepiamo come oggetti della contemporaneità. Dalla funzionalità alle prestazioni, Oakley Factory Team ambisce ad aprire le menti e dare vita a nuove idee a partire dall’immaginazione alternativa di Oakley.”

La prima impresa di Oakley Factory Team, Brain Dead e Oakley consiste nella rinascita dell’iconico modello Oakley Flesh in tre nuove versioni, tra cui due in edizione limitata e una parte della linea, Oakley Mainline. Lanciate all’inizio degli anni 2000, le scarpe Flesh incarnano lo spirito pratico, integrato e futuristico che da sempre pervade la comunicazione dell’ethos di design di Oakley.

Brian Takumi, VP, Brand Soul e Creative di Oakley, ha dichiarato: “Come per ogni cosa, esiste sempre un ritorno alle origini. E al tempo stesso, c’è sempre l’opportunità di evolversi. Prendere qualcosa di raro dagli archivi e reimmaginare cosa potrebbe essere oggi è un processo di esplorazione creativa per cui non potremmo desiderare un partner migliore di Brain Dead. In Oakley, la scienza e l’ingegneria hanno lo stesso peso del design. Di conseguenza, in ciascun prodotto prestiamo la massima attenzione a ogni aspetto. Il risultato è una nuova interpretazione di Flesh con un’estetica neo-futuristica, espressione tangibile di evoluzione e progresso.”

Per trasporre Flesh nell’epoca moderna, Oakley Factory Team ha analizzato la scarpa da ogni punto di vista, fino ad avere la certezza che la nuova versione fosse all’altezza del prodotto iniziale. Disponibile in due colorazioni, Ice e Lime/Blue, la scarpa reinterpreta l’intersuola in gomma originale con uno strato in phylon, che la rende più leggera e più adatta all’uso quotidiano, mentre nella suola è stata mantenuta la struttura a camera aperta, che agevola la compressione e l’ammortizzazione durante la camminata. La tomaia è stata modificata con applicazioni ovali in gel, per un’estetica ancora più futuristica, come a canalizzare l’energia di ogni passo direttamente nel successivo.

Il modello Brain Dead x Oakley Factory Team Dead Flesh è disponibile su wearebraindead.com e in alcuni punti vendita selezionati: BRAIN DEAD STUDIOS FAIRFAX | BRAIN DEAD STUDIOS HARAJUKU.

Oltre alle edizioni limitate, Oakley presenta Oakley Factory Team Flesh nella versione Sand/Blue, parte della linea principale del brand. Questa variante rappresenta la scarpa nella sua forma più pura e concettuale, con tomaia in pelle di vitello spazzolata color sabbia e calzino blu in neoprene imbottito per il massimo del comfort, con il logo Oakley ricamato.

Il modello Oakley Factory Team Flesh in Sand/Blue è disponibile su Oakley.com nelle aree NA ed EMEA e in una selezione di punti vendita Oakley: MARINA | SHIBUYA | CADORNA | COVENT | 5th AVENUE | 3rd STREET, oltre che negli store di e-commerce: wearebraindead.com | DSMLA | DSMNY | DMSL | DSMG | HBX (Hypebeast) | Bodega | SSENSE | Sneakersnstuff | Slam Jam | End Clothing | Goodhood | Pilgrim Surf+Supply.