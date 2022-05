“Apatia” di Gretel ha anche un videoclip

Disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di Apatia, il secondo singolo di Gretel recentemente pubblicato per Formica Groove (distr. Artist First)

Dopo l’anteprima su Rockon è disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di Apatia, il secondo singolo di Gretel recentemente pubblicato per Formica Groove (distr. Artist First). Con questo suo secondo brano, la cantautrice toscana ci regala un pezzo fresco e dal sound vivace, un pezzo scritto in chiave ironica con cui la giovane artista si propone di scherzare sui propri difetti e invita gli ascoltatori a prendere la vita con leggerezza e autoironia.

“Ridi di più”, “mostra i tuoi sentimenti”, “smettila di sembrare apatica”: sono solo alcune delle frasi che mi sono sentita ripetere dagli altri per anni. Adesso (grazie anche alla musica) non sono più quella ragazzina timida e introversa che, chi non mi conosceva abbastanza bene, definiva “apatica”. Apatia è stata scritta in chiave ironica per incitare a prendere la vita con un po’ di sana autoironia, scherzando su alcuni miei difetti che avevo in passato che però mi hanno aiutato a migliorare e me stessa e ad essere ciò che sono in questo momento. (Gretel)

BIO:

Greta Parra, in arte Gretel, nasce il 4 maggio 2000 in provincia di Pisa e attualmente frequenta la facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze. Studia canto dall’età di dieci anni partecipando a vari concorsi nazionali e regionali e vincendone alcuni. Nel 2017 è stata semifinalista ad Area Sanremo e semifinalista a Castrocaro. Ha avuto alcune esperienze lavorative sia come solista in alcuni locali, sia facendo da corista in una cover band di David Bowie. Negli ultimi anni ha preso parte ad alcuni spettacoli a scopo benefico. A suo dire, la sua più bella esperienza musicale è stata quando ha vestito i panni della principessa Disney Cenerentola all’interno di uno spettacolo presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A settembre 2019 vince il concorso nazionale “Fantastica” a Fiuggi, portando il titolo in Toscana dopo tanti anni. La finale è stata trasmessa su Sky. Negli ultimi due anni si è dedicata alla scrittura di brani inediti e con uno di essi, a febbraio 2020, ha vinto un concorso nazionale. Sulla fine del 2021 esordisce ufficialmente con il singolo Mal di testa cui segue, a marzo 2022, Apatia. Il suo sogno più grande è quello di poter trasformare la passione per il canto in un vero e proprio lavoro.