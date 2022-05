Su Rai 4 il film “Mara”: ecco la trama

Stasera in prima visione assoluta su Rai 4 “Mara”: ecco la trama del thriller soprannaturale diretto da Clive Tonge

La prima serata di Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) domenica 8 maggio, alle 21.20, è scandita dalle sinistre atmosfere del thriller soprannaturale in prima visione assoluta “Mara” di Clive Tonge. Olga Kurylenko interpreta Kate, una psicologa forense convocata dalla polizia per collaborare a un caso di uxoricidio in cui la presunta assassina si professa innocente. Le indagini di Kate la portano in un gruppo di sostegno per affetti da disturbi del sonno in cui si profila l’ipotesi che l’accusata possa essere stata vittima di un’entità maligna che colpisce durante uno stato tra il sonno e la veglia.

Quando gli omicidi si moltiplicano, Kate comincia a convincersi che quest’entità possa essere reale e sembra aver preso di mira anche lei. Il titolo fa riferimento alla parola sanscrita Māra, poi mutato in mare (o mære) nell’antico inglese, da cui discende infine il moderno night-mare, incubo; infatti, il film di Clive Tonge cerca di dare una spiegazione soprannaturale al fenomeno delle paralisi notturne, ancora in parte avvolto nel mistero anche per la scienza. Un thriller ricco di tensione e atmosfera che unisce l’indagine poliziesca alle dinamiche tipiche della ghost story.