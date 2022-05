Previsioni meteo 8 maggio 2022: ancora piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 8 maggio 2022: tempo in graduale miglioramento sulla nostra Penisola ma avremo ancora piogge

Condizioni meteo ancora instabili su buona parte delle regioni italiane che da inizio weekend sono state interessate dal transito di due perturbazioni. Nella giornata di oggi il tempo migliorerà in maniera graduale, ma attenzione perché non è ancora arrivato il momento di chiudere l’ombrello. Questa domenica trascorrerà infatti con tempo instabile su tutto il Nord Italia e più giù anche su Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e aree orientali della Sardegna. Nelle ore pomeridiane possibili temporali anche su Alpi e rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un parziale miglioramento del tempo, anche se le piogge bagneranno ancora le regioni meridionali e le zone interne del Centro. Martedì il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato, con isolati rovesci sui rilievi alpini e appenninici. Bel tempo anche nella giornata di mercoledì, con temperature in deciso rialzo.

Intanto per oggi, domenica 8 maggio 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse soprattutto su Alpi, Piemonte e Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento con residue piogge solo sull’arco alpino. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare, a tratti compatta ma con tempo asciutto, locali piogge solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi nel corso del pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata il tempo migliorerà e i cieli saranno sereni su zone interne e sul settore costiero.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile o perturbato su tutte le regioni con piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi. In serata attese residue precipitazioni su zone interne Peninsulari e Sicilia, migliora altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria piogge sparse nel corso della giornata dapprima sui settori settentrionali della regione, mentre al pomeriggio i fenomeni si sposteranno sulle zone meridionali. In serata le condizioni del tempo saranno stabili sull’intera regione salvo possibili precipitazioni sullo Ionio.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.