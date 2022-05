Fuori il nuovo singolo del DJ Roberto Bocchetti

POPPERS è il nuovo singolo di Roberto Bocchetti che, per i suoi contenuti allusivi, gemiti e sospiri, è stato dichiarato non trasmissibile dalle radio italiane

POPPERS è una canzone che Roberto Bocchetti ha scritto mentre era bloccato a casa per la situazione Covid. Il DJ ha trascorso da solo la maggior parte del suo tempo, come tante altre persone nel mondo. In più, le discoteche erano chiuse e aveva poco o nulla da fare. Così è nata questa traccia, autobiografica, dove ricorda i grandi festival techno e i folli rave party a cui ha partecipato quando era più giovane, negli anni 90. Il testo è in tre lingue per rappresentare i tre luoghi dove Roberto Bocchetti ha vissuto finora: Italiano per Milano (dove vive attualmente), Inglese per Londra e Spagnolo per Playa del Ingles (Gran Canaria). Purtroppo, a causa del suo contenuto, POPPERS è stata dichiarata non trasmissibile dalla maggior parte delle radio italiane.

BIOGRAFIA DI ROBERTO BOCCHETTI Nato nel 1968, Roberto Bocchetti è un DJ / Produttore e conduttore Radiofonico in Italia. Roberto si appassiona alla musica e alla radio da quando compie 8 anni, grazie ad un registratore a cassette regalatogli dai genitori per la Prima Comunione. Attualmente, Roberto Bocchetti gestisce i canali online Milano Lounge e Radio Roberto Solo Emergenti. POPPERS è il suo secondo singolo, che segue l’inaspettato successo del primo “Canzone sciocca”, che è stato ben accolto dal pubblico e dagli addetti ai lavori.