“Solo quando fumo” è il nuovo brano di Tramo

Tramo, il giovane rapper dei sobborghi meneghini, torna nei digital store con “Solo Quando Fumo” (Puff Records), il suo nuovo singolo

Reduce dal successo ottenuto con il singolo d’esordio “Fai il bravo”, che l’ha visto al fianco del celebre rapper e producer Pepito Rella, Tramo, il giovane rapper dei sobborghi meneghini dall’attitudine trasversale e dalle barre taglienti e incisive, torna nei digital store con “Solo Quando Fumo” (Puff Records), il suo nuovo singolo.

Ascolta su Spotify.

Linee melodiche sospese tra il richiamo delicato e suggestivo di un carillon arcano ed enigmatico e l’immediatezza travolgente di un beat-banger, sono la perfetta veste – prodotta dallo stesso Tramo -, di un testo ricchissimo di incastri e punchlines, che riconferma l’abilità compositiva e la souplesse ritmica di una delle più promettenti leve della scena italiana.

Attraverso una modulazione vocale capace di enfatizzare la sua timbrica unica e l’efficacia del suo flow, Tramo tinge un autoritratto accattivante e sagace, un dipinto delineato dai tratti autocelebrativi, ma, al tempo stesso, saturo di finezza e perspicacia, miscelando egregiamente un graffiante storytelling elogiativo a quell’impronta stilistica pungente e originale che permea ogni sua release.

Ritornello catchy e skill liriche impeccabili, sono le chiavi che consentono l’accesso ad un pezzo – accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Ivano Tomba, Daniele Gattulli e Paolo De Matteis – dall’impatto istantaneo, volto non soltanto a mettere in luce la cifra e la levatura compositiva del suo autore, ma anche ad insediarsi nella mente dell’ascoltatore, risuonando ininterrottamente con la veemenza tipica di chi comunica per un’urgenza personale, di chi scrive e interpreta per far sentire la propria voce, senza il timore del giudizio altrui.

Guarda il video.

Un ennesimo passo in avanti nel cammino professionale del giovane artista che, nato e cresciuto nella periferia di Milano, ha attinto dai masterpieces dell’Old School nazionale e d’Oltreoceano, amalgamandoli ai trend attuali e ad una notevole varietà di sonorità sperimentali, per portare in essere una miscela esplosiva di stile, grinta e autenticità.

Biografia.

Tramo, pseudonimo di Andrea Tramontana, è un artista italiano classe 1996, nato e cresciuto nella periferia est di Milano. Si avvicina alla musica da giovanissimo, come riparo e scudo da solitudine e sofferenza, un luogo intangibile, eppur così autentico e reale, in cui rifugiarsi per proteggersi dalla pioggia che bagna ed inonda un’anima tormentata dalle avversità e dalle vicissitudini con cui è costretto a misurarsi fin da ragazzino. Nel 2006, a soli 10 anni, inizia a scrivere i suoi primi brani inediti in uno scantinato, al fianco di alcuni compagni di viaggio, cominciando a strutturare, step by step, il suo percorso artistico e la sua impronta stilistica; un’identità volutamente non delineata e proprio per questo ben definita, lontana da etichette, categorizzazioni ed autocelebrazioni fini a se stesse, in grado di lasciar parlare unicamente la musica e di abbracciare le emozioni, autentiche e pure, che scaturiscono nello stesso Tramo durante la fase creativa, o poco prima di varcare la soglia dello studio di registrazione. L’energia e la grinta che lo contraddistinguono, unite ad una trasversalità degna di nota, lo portano a realizzare testi intrisi di barre incisive e taglienti, che vestiti di abiti sonori accattivanti e sperimentali, rendono le sue release originali e fuori dall’ordinario, dissimili a prodotti già presenti sul mercato; brani che non seguono le tendenze ma le creano, in grado di differenziarsi da tutto e diversificarsi a loro volta gli uni dagli altri, rimanendo sempre fedeli all’universo interiore del loro autore. Poliedrico, camaleontico e dotato di una tecnica impeccabile, Tramo sperimenta per sorprendere, prima di tutto se stesso, evidenziando una rara abilità nel rap-game ed una capacità autorale intensa e introspettiva. Un punchliner che segue la direzione dell’emozione e dell’istinto e che arriva al pubblico immediato e senza maschere, con l’onestà di chi fa musica per esigenza, l’esigenza di scavare a fondo nella propria anima, sfiorando e raccontando tutte le sfumature del sentire umano.

Facebook – Instagram