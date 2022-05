“The Drive, within” è la nuova campagna di Persol

“The Drive, within” è la nuova campagna del brand che esplora la creatività visionaria di tre indiscussi talenti della cultura contemporanea

Frutto della passione espressiva che da sempre contraddistingue il design Persol, la nuova campagna del brand esplora la creatività visionaria di tre indiscussi talenti della cultura contemporanea.

La storia parla di persone come tante che riescono a rendere straordinario l’ordinario, trasformando l’intuizione in determinazione per dare vita a qualcosa di rivoluzionario. E Persol accompagna l’evolversi della loro narrativa visiva nel tempo. Guardando al futuro attraverso la lente del passato, seguiamo ogni protagonista nella sua avventura, che lo porta a esplorare territori noti e ignoti alla scoperta della sua spinta interiore, “The Drive, within”.

Autentici come gli occhiali che indossano, questi talenti infondono alla campagna qualità e caratteri unici e, anche se non sono modelli professionisti, il loro particolare look conferisce un’allure attuale agli stili iconici che incorniciano il loro campo visivo.

Sempre pronta a cogliere l’essenza della vita vissuta con il filtro dell’arte e dello stile, Persol ha scelto il fotografo e regista svedese Kalle Gustafsson per rappresentare l’eccezionale dono di saper guardare oltre l’ovvio.

Portando lo spettatore a sfrecciare con il fotografo, regista e pilota di flat track Dimitri Coste, fermare il tempo con l’attrice e musicista francese Soko o lasciare una firma nella storia della body art con Dr. Woo, il tatuatore delle star, la campagna riesce nell’intento di proiettare lo stile iconico nel presente, senza mai perdere un colpo.

Girando a Los Angeles e dintorni, Gustafsson si cala nel mood VIP della città in cui Hollywood incontra il mondo, immortalando l’attitudine istintivamente cinematografica dei protagonisti in tre diverse location. Dalla polverosa terra di nessuno del deserto californiano agli scorci urbani del rooftop del Roosevelt, il cineasta trova il giusto habitat naturale per ciascuno dei tre talenti e si immerge anima e corpo nella loro visione della vita, indagando sulla loro fonte di ispirazione e sul modo in cui Persol sostiene il loro sguardo, senza fatica.

Tutti talenti diversi, accomunati dal puro stile Persol.

Famoso per aver marchiato lo stile contemporaneo con un segno indelebile, Dr. Woo padroneggia l’arte della precisione con indicibile naturalezza. Nato e cresciuto nella Città degli Angeli, è il tatuatore più richiesto al mondo e, con il suo stile inconfondibile e i sottilissimi disegni creati con un solo ago, ha trasceso l’universo della body art fino a diventare un fenomeno culturale.

Mentre viaggia dal deserto californiano a Hollywood in sella alla sua moto, a Dimitri Coste basta un solo sguardo per raccontare la storia di Persol. Fotografo, regista, appassionato di due ruote e pilota amatoriale sempre in movimento, il poliedrico artista parigino passa con nonchalance dai terreni più aspri ai set fotografici di moda percorrendo strade inesplorate e alternative.

Conosciuta per la sua produzione artistica autentica e originale, Soko è una cantante, cantautrice, musicista e attrice francese. Il suo approccio ha aperto nuove possibilità all’interno degli scenari musicali e cinematografici sia per la sua carriera che per gli artisti emergenti che seguono il suo stesso percorso. Soko sta attualmente lavorando al suo prossimo disco. Immortalata in uno studio di Venice Beach saturo di luce, le immagini di Soko nella campagna Persol emanano uno stile naturale, mettendone in luce lo spirito spontaneo con l’irresistibile fascino delle icone di nuova generazione.