Previsioni meteo 6 maggio 2022: perturbazioni in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 maggio 2022: weekend all’insegna del maltempo su gran parte delle regioni italiane

Prima settimana del mese di Maggio all’insegna del maltempo sull’Italia, che da ormai diversi giorni sta facendo i conti con condizioni meteo marcatamente instabili. Anche la giornata di oggi non farà eccezione, perché due perturbazioni saranno in azione sulla nostra Penisola. Una prima raggiungerà le regioni del Nord Italia e parte di quelle centrali già dalle prime ore della giornata. L’altra si estenderà invece al meridione e sulle Isole maggiori, dove non mancheranno piogge e locali rovesci.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS correnti umide in quota interesseranno le nostre regioni per tutto il weekend. Anche la giornata di domani sarà dunque caratterizzata da instabilità, specie al Nord e su tutto il versante Adriatico. Il maltempo sarà protagonista poi nella giornata di domenica, con un miglioramento atteso solo in serata.

Intanto per oggi, venerdì 6 maggio 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile su tutti i settori con cieli nuvolosi associati a piogge diffuse di debole o moderata intensità. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni diffusi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge diffuse, localmente anche a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo prevalentemente instabile con piogge estese su tutti i settori nelle ore diurne, locali temporali anche intensi sulle zone interne nelle ore pomeridiane; fenomeni sparsi anche in serata, migliora nella notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse su settori Peninsulari e Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Campania, Molise e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge su Sardegna e Sicilia, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, asciutto nel pomeriggio con nubi sparse su gran parte del territorio, maggiori spazi di sereno sul Tirreno. In serata non si attendono variazioni; piogge nella notte sulle aree meridionali.

Temperature minime in aumento e massime in calo su tutta l’Italia.

