Malo festeggia 50 anni con una capsule limited edition

Malo sceglie di celebrare i 50 anni con il lancio di una capsule collection composta da preziosi foulard e maglie, in edizione limitata

50 anni di storia per Malo, maison fiorentina fondata nel 1972. Una data importante che il brand specializzato in maglieria di cashmere sceglie di celebrare con il lancio di una capsule collection composta da preziosi foulard e maglie, in edizione limitata.

I foulard in pregiata seta

Un modello disponibile in cinque varianti colore: blu Malo, bianco margherita, pompelmo, mint e blue navy. Blu Malo e bianco margherita sono i due colori iconici della maison e sono stati pensati per essere abbinati alle maglie della capsule 1972. Gli altri tre colori sono abbinabili alla collezione PE22 di Malo.

La stampa, delicata e raffinata, è da veri collezionisti: logo all over, signature “Malo 1972”, orlatura rifinita a mano e il motto iconico del brand, studiato appositamente per questa capsule da un maestro calligrafo, che corre lungo tutti i bordi “le mani vogliono vedere, gli occhi carezzare”.

I foulard in morbido cotone

Un modello disponibile in tre colori, blue navy, bianco e corda, con logo ricamato sul bordo. Questa versione in maglia è realizzata in cotone finezza 18, che conferisce leggerezza e avvolge con morbidezza chi lo indossa.

Sia i foulard in seta che in cotone sono 70×70 cm e possono essere portati in vari modi: annodati sul collo, nei capelli o ancora come fiocco alla borsa.

Le maglie in cashmere-seta

Sono cinque i modelli di maglie di questa capsule e ogni modello è disponibile nei due colori iconici del brand: il blu Malo e il bianco margherita. Sono maglie pensate da abbinare ai foulard in seta nelle stesse nuance. Presentano infatti un’asola sul collo, dove annodare il foulard in abbinamento.

Le maglie sono in cashmere-seta, blend preziosissimo, perfetto per l’estate, dalle eccezionali caratteristiche. Infatti, quando la seta, il tessuto più prezioso in natura, incontra il cashmere, la più soffice e pregiata fibra tessile, nasce un filato raffinato, dalla qualità unica e inimitabile. Il risultato: un’impareggiabile sensazione di morbidezza e comfort.

Una capsule da veri collezionisti, con la quale Malo vuole festeggiare mezzo secolo di storia. Una storia fatta di eccellenza, stile senza tempo, lusso soffuso, grande capacità manifatturiera e di quell’amore e passione che solo le sapienti mani degli artigiani della maison sanno trasferire nella creazione dei capi firmati Malo.

Dal 1972, anno della fondazione del brand, Malo è fin da subito sinonimo di eleganza ma anche di innovazione. In un’epoca in cui un cardigan di qualità pretendeva l’etichetta scozzese e offriva pochissimi colori, Malo conquista la vetta fra i produttori di maglieria in cashmere in Italia con nuance e fantasie del tutto inedite per il consumatore. Lo spirito pionieristico della maison, la massima qualità dei filati, le pregiate lavorazioni ed eleganza timeless, sono le caratteristiche che da mezzo secolo contraddistinguono il Made in Italy firmato Malo. Un’idea di moda da sempre orientata alla cultura del ben fatto, che richiede tempi lunghi e dilatati per ottenere capi di grande pregio, capaci di durare nel tempo e di vivere generazione dopo generazione.

Shop online: malo.it