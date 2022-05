LupMorthy online con il nuovo album

“REQUIEM FOR A TREE” è il primo lavoro organico di Lup Morthy diviso in 5 movimenti (Dust, Mud, Strings, Stones, Trees) e anticipato dal singolo “Strings” lo scorso 18 Marzo.

Requiem for a Tree è un album strumentale di quasi 50 minuti di musica essenziale, dove la microgestualità ritmica è l’elemento di continuità fra i brani, su uno sfondo comune fatto di elementi contrastanti, fra musica scritta, eseguita, e momenti di libera improvvisazione.

Un progetto sperimentale, dai confini indefiniti che vanno dall’elettroacustica all’ambient, dal minimalismo New-Age al field recording.

Hanno impreziosito alcune tracce dell’album illustri musicisti quali:

Enrico Gabrielli, Rodrigo D’Erasmo, Stefano Pilia, Tazio iacobacci, Martino Pignatta, Giovanni Calella e Paolo Lucchi.

è un artista milanese, compositore, insegnante e frequentatore della montagna. Prima di dedicarsi interamente alla sua musica ha suonato il basso elettrico per 20 anni, sia in tour che in studio, con diversi progetti della scena indipendente italiana. Fra le varie band ricorda in particolare le collaborazioni con artisti quali, con cui ha stabilmente suonato fin dal 2003 e vinto due targhe Tenco. La musica didai confini che sfumano fra diversi generi,Nel suo repertorio si trovano anche brani per ensemble vocali e musica da camera. Insegna teoria dei linguaggi musicali, dirige musica d’insieme e realizza progetti musicali con bambini e adolescenti. Dal 2005 coordina un laboratorio stabile di musicoterapia per bambini disabili. Si è laureato presso la Civica Classica “Claudio Abbado” di Milano in Composizione e in Didattica della Musica e ha conseguito un diploma in Musicoterapia al Centro di Artiterapie di Lecco. Oltre alla musica, la montagna, le vie di roccia classiche in particolare. La montagna gli ha insegnato a fare un passo alla volta e, paradossalmente, a stare con i piedi per terra.