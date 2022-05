I Lamette su YouTube con il nuovo videoclip

Online su YouTube il videoclip di “PLASTICA”, il nuovo singolo dei LAMETTE uscito per Aurora Dischi/Ada Music Italy/Warner Music Italy

Fuori il videoclip di “PLASTICA”, il nuovo singolo dei LAMETTE uscito per Aurora Dischi/Ada Music Italy/Warner Music Italy. Il brano, inserito in New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify, New Music Daily e Super Indie di Apple Music e Pop 2.0 di Amazon Music, è stato prodotto da Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattici nucleari, Iside, chiamamifaro, ecc).

Con questo nuovo video, il duo ci trasporta in una “scatola di plastica”, distaccata dalla realtà. Un luogo asettico dove “non passano i sentimenti”, e in cui a volte si resta bloccati o ci si nasconde dopo la fine di una relazione.

La realizzazione del video è stata curata dal regista Enrico Acciani, in concorso ai David di Donatello 2022 con il film “Respirare stanca”. Il background del set riprende il concept del “pluriball” come nella copertina del singolo, le esterne invece, sono state girate di notte in un bosco del piacentino.

“Volevamo che nel video venisse fuori quello che si prova quando si rimane incastrati in una relazione sbagliata. A volte cerchiamo di scappare dalle emozioni negative chiudendoci “in una scatola di plastica”, ma fin quando non le si affronta realmente torneranno sempre a cercarti. Per questo motivo abbiamo voluto girare le riprese esterne di notte, ci piaceva l’idea che alcune scene potessero rappresentare i nostri incubi e le nostre paure”.

Il testo parla di un ragazzo al quale è stato spezzato il cuore da una ragazza che ha saputo manipolarlo fino alla fine. Una storia d’amore finita male, uno sfogo contro la malinconia che in qualche modo ha come filo conduttore le paure e le ansie della Gen-Z.

Le sonorità del brano spaziano tra indie-Pop, alt-Pop e urban, mentre il mood del brano è fresco ed energico.

LAMETTE è un progetto nato nel 2020, composto da Vasco Cassinelli e Cristian Pinieri. Il duo ha totalizzato oltre 300 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Scuola Indie, Una Vita In Università e la playlist ufficiale di Xfactor 2021.

Tra le esperienze più rilevanti l’esibizione live al Deejay On Stage di Radio Deejay insieme a Noemi, Carl Brave e Mahmood e la partecipazione alle audition di XFactor 2021, la quale messa in onda ha anche ottenuto il sostegno di Morgan che ha ripubblicato la performance complimentandosi per il riarrangiamento del brano. Nel 2020 il brano “quando ti spogli” è una delle canzoni più ascoltate sulla playlist “Scuola Indie” di Spotify ed entra in rotazione radiofonica su “Radio Zeta, lo stesso anno realizzano con Simone Sproccati il singolo “Tu mi fai” negli studi del producer Michele Canova, il brano è stato trasmesso da alcune radio tra cui “Rai Radio 2 Indie”. Il 22 ottobre 2021 pubblicano “Mi piaci cosi” in collaborazione con la cantautrice Tamì (Uma Records / Sony Italy), brano restato per diverse settimane tra le prime posizioni della playlist editoriale “Scuola Indie”.