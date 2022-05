A Milano torna “Avisini che spettacolo”

Torna “Avisini che spettacolo”: il contest artistico rivolto ai donatori è organizzato da Avis Regionale Lombardia e rientra nell’ambito della Civil Week 2022

La data è quella di sabato 7 maggio. È il giorno in cui a Milano è in programma “AVISINI che spettacolo”, il contest organizzato da Avis Regionale Lombardia, con patrocinio e contributo della Regione Lombardia, nell’ambito della Civil Week 2022.

L’evento è rivolto ai donatori tra i 18 e i 35 anni che abbiano voglia di mettere alla prova il proprio talento e la propria creatività per aggiungere ancor più valore alla loro scelta etica e volontaria di donare il sangue. Tre le categorie in gara:

Canto: riservata a musicisti, cantautori, improvvisatori, rapper e performer musicali di qualsiasi genere, sia singoli che in gruppo, con brani inediti o cover;

riservata a musicisti, cantautori, improvvisatori, rapper e performer musicali di qualsiasi genere, sia singoli che in gruppo, con brani inediti o cover; Danza: aperta a ballerini di qualsiasi genere, sia singoli che in coppia o in gruppo;

aperta a ballerini di qualsiasi genere, sia singoli che in coppia o in gruppo; Recitazione: in cui si esibiranno cabarettisti, stand-up comedian e performer teatrali di ogni genere, sia singoli che in gruppo.

La partecipazione è completamente gratuita (a questo link è possibile consultare il regolamento completo) e i giovani saranno valutati da una giuria di 12 esperti delle tre categorie in gara. Attraverso la paginaFacebook di Avis Regionale Lombardia è possibile scoprire le piccole indiscrezioni che, giorno dopo giorno, stanno iniziando a trapelare, in particolare in merito ai giurati. I primi nomi, infatti, sono già stati resi noti: si tratta di Valeria Bonalume, specializzata in pole dance e istruttrice di danza alla Scuola Professionale SPID di Milano; Andrea Castoldi, presentatore RAI e inviato per la trasmissione “Rai Sat Ragazzi”; Gabriele Vagnato, uno dei creator italiani più seguiti; Miky Boselli, dj e speaker di Radio Number One.

La Civil Week 2022 è l’iniziativa promossa da Corriere Buone Notizie, Csv Milano e numerosi altri enti del terzo settore, per raccontare e valorizzare l’impegno civico e, in particolar modo nell’edizione di quest’anno, lo spirito d’iniziativa, la creatività e la freschezza del protagonismo e della partecipazione giovanile. “AVISINI che spettacolo” sarà pubblico, gratuito e si terrà in Piazza Città di Lombardia, a Milano, sotto il palazzo della Regione. Sarà inoltre trasmesso in streaming sui canali social di Avis Regionale Lombardia.