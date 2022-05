Previsioni meteo 5 maggio 2022: il maltempo non dà tregua

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 maggio 2022: piogge e temporali al Nord Italia, in estensione durante la giornata anche al Centro e al Sud

Primavera in pausa su parte dell’Italia in questo inizio di Maggio caratterizzato da condizioni meteo instabili con l’anticiclone che fatica a riprendersi la scena. La giornata di oggi proseguirà sulla stessa falsariga, con piogge diffuse nella prima parte della giornata su tutte le regioni settentrionali, con locali temporali. Nel corso del pomeriggio anche parte delle regioni centrali saranno interessate da precipitazioni. In serata maltempo in arrivo anche al Sud Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione proverà a rimontare sul Mediterraneo, mentre una goccia fredda si isolerà tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Nonostante ciò correnti umide in quota interesseranno ancora la nostra Penisola portando piogge e temporali sparsi soprattutto nelle zone interne del Centro-Nord.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione riuscirà a portare condizioni meteo più asciutte al Sud con temperature in aumento di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano però entro il primo weekend di maggio l’arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo con conseguente fase di maltempo.

Intanto per oggi, giovedì 5 maggio 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse su Alpi e Prealpi, specie sulle regioni di Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni sparsi su Alpi e Prealpi, con qualche fenomeno in arrivo anche in Pianura Padana. In serata residui fenomeni sul Triveneto, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ancora con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvoloso in Sardegna con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora molte nuvole in Sardegna con possibili pioviggini, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo in Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve aumento al Nord e al Centro, stazionarie o in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.