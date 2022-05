“Lasciami tu” è il nuovo singolo di Pellegatta

Online “Lasciami tu” (per Adesiva Discografica/SELF), il nuovo singolo della cantautrice e compositrice modenese Pellegatta. Il brano è prodotto da Paolo Iafelice

Esce “Lasciami tu” (per Adesiva Discografica/SELF), il nuovo singolo della cantautrice e compositrice modenese Pellegatta. Il brano, prodotto da Paolo Iafelice – già al lavoro come ingegnere del suono con Fabrizio De André, Ligabue, Fiorella Mannoia – è un brano che rispecchia lo stile semplice e diretto della cantautrice che affronta il tema della separazione e delle dipendenze affettive.

“Lasciami tu è una lettera scritta alle quattro del mattino, una risposta ironica sapendo che tutto passerà. La sveglia segna le 4:00, il led illumina l’armadio Ikea e io mi accorgo che l’ho montato storto. Un sottile filo conduttore collega il rientro a casa tra mobili abbandonati e la storia andata in frantumi di una mia amica che si era appena lasciata. La paura di essere abbandonati è sicuramente una prova che ognuno di noi deve affrontare e può durare anni. Ci sentiamo come quei mobili per strada con la scritta “ritiro Amsa”, ma poi siamo noi che troviamo la forza di riciclarci e andare verso una nuova vita. Dedico questo brano a chi ha affrontato e sofferto l’abbandono ed è riuscito ad andare avanti e ora riesce a riderci sopra”

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3LeEQt6

BIO:

Pellegatta (Manuela Pellegatta) è una cantautrice e compositrice italiana. Nata a Garbagnate Milanese e cresciuta ad Arese, fin da piccola si avvicina alla musica iniziando a prendere lezioni di pianoforte e flauto traverso, per poi avvicinarsi anche a chitarra, basso ed armonica da autodidatta. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza non può fare a meno di riprendere la sua passione per la musica per farne una professione, partecipando a diversi festival (MTV Music Week, Brianza Open Jazz Festival, Milano Music Week, Ferrara Busker Festival). Grazie alla borsa di studio Smartit riesce a concretizzare il suo album d’esordio “Tre minuti di sbagli” con il produttore Paolo Iafelice per l’etichetta Adesiva Discografica. Tre minuti di sbagli è stato pubblicato il 7 ottobre del 2016 e presentato il 20 ottobre al Rock’n’ Roll di Milano. Collabora in seguito con le cantautrici della stessa etichetta per realizzare lo spettacolo musicale “Vita da cantautrice”, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André. Prima della maternità parte per una tournée italiana per presentare assieme alle altre cantautrici dell’Adesiva Discografica un tributo a Luigi Tenco.

Nel 2018 è tra i finalisti di Area Sanremo Giovani e il Premio Via Emilia “La strada dei cantautori” con il brano “Sulla spiaggia di Rimini”. Nel 2019 si lascia alle spalle Milano e si trasferisce a Modena. Il cambiamento la porta a scrivere un nuovo concept album che tocca tematiche ambientali e sociali, ricercando sonorità elettroniche. Inizia così un nuovo progetto, fatto di sperimentazioni vocali e sonore con loopstation e sintetizzatori. Nel febbraio del 2020 presenta l’inedito “Compro e butto” all’Attico di Michele Monina durante il Festival di Sanremo e successivamente al Teatro Storchi di Modena, aprendo il concerto a Francesco Baccini durante una serata di beneficenza del Team Enjoy. Tra i brani inediti “Tarantiran” arriva in semifinale per il Premio Pierangelo Bertoli ed in finale per il Premio Autori Emergenti 2020.

Nel 2021 fa parte di Unisona Collettiva, un collettivo di cantautrici con storie, percorsi, età e backgrounds differenti, ma unite da un comune valore: credere nella musica come ricerca, sperimentazione e veicolo imprescindibile di comunicazione a più livelli. L’idea generale del gruppo è quella di proporre piccole “rivoluzioni” attraverso la musica utilizzando modalità e atteggiamenti propositivi, sempre attenti al rispetto delle diversità, competenze e carriere delle singole artiste. Nell’attesa dell’uscita ufficiale dell’album, nel corso del 2022, Pellegatta ha partecipato alla realizzazione del disco XX STRUCTURE di Stefano Giovannardi XX, con il brano “Più in là”.

Fra le artiste che hanno partecipato al progetto: Barbara Cavaleri, Chiara Castello, Eli Nancy Natali, Francesca Bono, Francesca Palamidessi, Laura Boccacciari, Maria Devigili, Silvia Caracristi, Verdiana Raw.