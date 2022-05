“Acque amare” è il nuovo singolo di Rapha

Fuori “Acque amare“, il nuovo singolo di Rapha che segue il precedente singolo “In punta di piedi“, in vista di un EP di prossima pubblicazione

Esce “Acque amare“, il nuovo singolo di Rapha che segue il precedente singolo “In punta di piedi“, in vista di un EP. “Acque amare” racconto uno sfogo, un momento di riflessione. “È facile perdersi per poi ritrovarsi in una pallida imitazione di sé stessi”, racconta Rapha, “come è facile perdersi nelle infinite vie della periferia romana”. Canzone cruda, con ritmo vivace e un sound prettamente elettronico. La chitarra elettrica, che accompagna l’intero brano, risulta sporca e spigolosa come lo è, a volte, la nostra sfera emotiva.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/358f36m

BIO:

Rapha, al secolo Raffaele Aloisio, è un cantautore italiano cresciuto tra la periferia romana e Rocca di Neto, un piccolo paese in provincia di Crotone. Dall’età di 15 anni coltiva la sua passione per la musica con il suo amico nonché produttore, Flavio Cancellieri, in arte Adri, pubblicando i suoi primi singoli tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 è prevista l’uscita di nuova musica con sonorità che spaziano dall’indie al pop e, in particolare, una scrittura senza tempo tra l’astratto e il concreto.