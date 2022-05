“About Damn Time” anticipa il nuovo album di Lizzo

In radio “About Damn Time”, il nuovo singolo di Lizzo: il brano anticipa l’album “Special” in arrivo su tutte le piattaforme dal 15 luglio

E’ fuori il nuovo singolo di Lizzo ‘About Damn Time’. Un inno al valore e alla forza in sé stessi, accompagnato anche da un video ufficiale. Il singolo anticipa l’album ‘Special’ in arrivo su tutte le piattaforme dal 15 luglio. Per celebrare il brano Lizzo è tornata al Saturday Night Live nella duplice veste di ospite e presentatrice. Si tratta della sua prima apparizione dal 2019. La sua comparsa segue le ospitate del TODAY SHOW e The Late Late Show with James Corden al quale Lizzo aveva presentato un’anteprima del nuovo singolo.

Lizzo ha inoltre pubblicato il suo Amazon Prime Show ‘Watch Out For The Big Grrrls’ il 25 Marzo. Il reality TV contiene 8 episodi e tratta della ricerca di Lizzo del suo prossimo ballerino da stage.

L’artista, autrice e attrice, Lizzo ha veramente dato una svolta al sound, all’anima e allo spirito della musica e della cultura. Il suo album del 2019, CUZ I LOVE YOU, certificato platino, ha contribuito a questo cambiamento grazie anche a hit quali Juice, Good As Hell e Truth Hurts certificate rispettivamente 2X, 4X e 7XPLATINO in America e tutte e 3 disco ORO in Italia. Truth Hurts ha raggiunto la #1 della Billboard Hot 100 e ci è rimasta per 7 settimane segnando la #1 più longeva di una artista rap femminile e consacrando Lizzo come la terza artista Rap a raggiungere la vetta di questa classifica senza un featuring. E’ stata inoltre la prima artista nera R&B a raggiungere questo traguardo dal 2012.

Il singolo di Lizzo nella 500 Greatest Songs Of All Time

Rolling Stone ha nominato la smash hit come una delle “500 Greatest Songs Of All Time”. Il brano ha vinto inoltre un GRAMMY per ‘Best Pop Solo Performance’, mentre l’album CUZ I LOVE YOU ha vinto nelal categoria “Best Urban Contemporary Album”. Nel 2019 Lizzo è stata incoronata “Entertainer of the Year” da TIME e Entertainment Weekly oltre a essere apparsa sulle cover di testate quali Rolling Stone, Billboard, Elle e British Vogue. La superstar è salita sui palchi più importanti del mondo quali gli American Music Awards, gli MTV Video Music Awards, i BET Awards, il Saturday Night Live e i GRAMMY, per nominarne alcuni.