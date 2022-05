“1000 Cose” è il nuovo album di Raina

Si intitola “1000 Cose” il nuovo album di Raina: tra i ritmi del reggae e la tecnologia NFT, il disco è sulle piattaforme digitali

Dieci tracce, due featuring e sonorità che partono dal suo classico sound reggae, roots dancehall, fino ad abbracciare rub-a-dub, afro beat, soca e Hip-Hop, questa la sintesi del disco.

Raina figura di riferimento per il mondo reggae, già membro fondatore di Villa Ada Posse, torna a sei anni dal precedente lavoro di studio “Geneticamente Microfonato”. Il disco raccoglie brani che fanno parte di riddim con vari artisti internazionali e produzioni esclusive, tra cui quelle di Catchy Greezly, MadHouse Band, Ulisse Minati, Bizzarri, Morelove, Ggd, Jugglerz e dello stesso Raina. Razzismo, liberalizzazione, amore e la speranza di un mondo migliore sono tra gli argomenti trattati nei testi, ma, anche la condanna della violenza contro le donne, trattata in particolare nella traccia “Per lei”, brano che fa parte del disco “Make her happy” in cui compaiono anche BIG internazionali come Sizzla, Treble e Kerry Starr. Tra i ritmi caraibici e gli accenti tipici del reggae, una vasta serie di musicisti italiani compaiono nei riddim utilizzati tra cui Entics, Lion D, KG Man e molti altri. I featuring ufficiali sono l’MC Danno dei Colle der Fomento nella titletrack e Manlio in “Happy”, brano che celebra le good vibrations della vita.

L’album è accompagnato dal videoclip della traccia “Festival” dedicato all’appuntamento culto Rototom Sunsplash. Nelle immagini realizzate da Redgoldgreen, il playback di Raina si mescola con le riprese di repertorio della manifestazione, che hanno immortalato le tappe fondamentali che l’evento ha attraversato negli ultimi anni. Un’atmosfera festosa e rilassata celebra il mood della manifestazione.

“1000 Cose” è poi il primo disco della storia del reggae italiano disponibile in NFT. Il Non-Fungible Token è un certificato virtuale di autenticità rispetto alla compravendita di qualsivoglia file digitale, quindi il disco sarà acquistabile in sole 5 copie attraverso questa modalità. Gli acquirenti potranno quindi sostenere in modo unico questo progetto, diventando in parte proprietari dell’opera e guadagnando attraverso questo micro-investimento. I possessori potranno scaricare il disco in formato Mp3 320Kbs e Wav 44.100 24bit, e per ognuno sarà a disposizione un jingle video dell’artista con una canzone inedita e dedicata.

Al disco seguirà un imminente tour che porterà l’artista romano nei più importanti party e festival italiani e internazionali.

https://open.spotify.com/album/1jj1wRo37OAOt0GnGyvSFk

https://www.youtube.com/watch?v=Jn8wZMiLYD8