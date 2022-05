“Una stella” è la nuova canzone di Eddy

Disponibile in rotazione radiofonica “Una Stella” (PLATINUM LABEL ) , il nuovo singolo di Eddy, già presente in digitale

“Una Stella” è una preghiera verso le persone care che ci hanno lasciato. Scritto di getto a notte fonda in un momento di connessione spirituale, è un brano che cerca di spiegare l’astrologia simbolicoevolutiva, un sistema attraverso il quale l’uomo entra in contatto con l’origine dell’inconscio collettivo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Se pensi ad una persona che non c’è più la prima cosa che fai è guardare il cielo per trovare la stella che brilla di più, e anche perché tutti noi abbiamo la stella interiore.”

Il videoclip di “Una Stella” è stato realizzato nello studio fotografico di Vicquezada con la direzione artistica di Mali Stanghellin. Eddy nel video piange su un cadavere. L’immagine è la rappresentazione allegorica dell’artista in conflitto costante con sé stesso. Il cadavere sotto il telo è l’artista stesso che rinasce dalle esperienze passate guardando le stelle.

Biografia

Eddy Valenti in arte Eddy nasce a Gela, Sicilia, nel 1999. Si trasferisce all’età di 11 anni in provincia di Varese, abbandonando gli studi in età precoce per aiutare il padre nella carrozzeria di famiglia. Eddy è un artista poliedrico, abile nella scrittura dei testi e delle melodie, infatti attualmente scrive per molti artisti emergenti del panorama nazionale. Dopo l’uscita dei suoi primi singoli da indipendente e un periodo di fermo artistico, lavora con il team di Platinum Label ottenendo ottimi riscontri. “L’ULTIMO BACIO”, brano uscito lo scorso 17 Dicembre, entra subito in rotazione su Rai Radio 2 Indie e il videoclip ottiene un’anteprima esclusiva su Sky Tg 24. “PROTEGGIMI”, uscito il 29 Gennaio, viene eletto brano della settimana su Rai Radio 2 Indie nella settimana di Sanremo. Eddy decide quindi di firmare con l’Etichetta Discografica Platinum Label ed inizia il percorso con la pubblicazione del singolo “UNA STELLA”, uscito sui digital store il 15 marzo e sarà in rotazione radiofonica.