Su Rai 3 torna “Chi l’ha visto?” con gli sviluppi sul caso di Andreea

In prima serata su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” gli sviluppi sul caso di Andreea: ecco di cosa parlerà il programma con Federica Sciarelli

Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa. “Chi l’ha visto?” mercoledì 4 maggio alle 21.20 su Rai 3, continuerà la sua inchiesta su questo caso sempre più misterioso per scoprire cosa è successo alla ragazza dai capelli turchesi. E poi la scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno chef in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la compagna.

Inoltre, la storia di Renato, gli hanno sfondato la porta di casa, l’hanno portato via e ora non si trova più ma “Chi l’ha visto?” è in grado di mostrarvi il suo testamento: a chi ha lasciato tutti i suoi averi? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.