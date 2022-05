“Su cui contare” è il nuovo singolo di Nuvola

“Ti sembrerà̀ banale ma ho bisogno di guardarmi dentro”, inizia così SU CUI CONTARE, il nuovo singolo di Nuvola: un brano introspettivo e allo stesso tempo leggero, caratterizzato da un sound internazionale, entrato nelle playlist New Music Friday Italia, Novità Pop, Graffiti Pop di Spotify a pochi minuti dalla pubblicazione.

Ho scritto “su cui contare” perché ne avevo bisogno senza saperlo, per prendermi cura di me e di quello che amo in maniera attiva, dolce ma ferma.

“Su cui contare” è un brano che incoraggia a prendersi le proprie responsabilità. Da ascoltare al mattino, per farsi le giuste domande, riconoscere il proprio valore e ricordarsi di essere gentili con le proprie debolezze.

NUVOLA | BIOGRAFIA

Elisa Mariotti, in arte Nuvola, nasce a Roma nel 1996 e fin da bambina ha una grande passione per la musica e in particolare per il canto. Inizia a studiare all’età di 12 anni e, dopo la laurea al Saint Louis College of Music, prosegue gli studi con il biennio in Music Production.

Ha avuto la sua prima band a 15 anni, “The Geff”, progetto originale pop/rock/folk in inglese, con il quale ha condiviso i primi palchi e i primi disagi del mestiere. Dopo lo scioglimento della band, ha continuato la sua strada musicale insieme a Francesco Marchini, con cui ha creato i Deadline-Induced Panic, progetto con il quale ha trovato la sua identità sul palco e si è avvicinata all’elettronica. Con i Deadline, gruppo caratterizzato da una sonorità pop/rock/elettronica, ha rilasciato un EP “Deadline-Induced Panic” e un album “Algorythm”, ha suonato un po’ in tutta Italia nei club ma anche su palchi più prestigiosi, come quello di Radio Deejay a Riccione, del Meeting del Mare a Marina di Camerota, di X Factor. Parallelamente ai Deadline, Elisa ha sentito il bisogno di creare qualcosa che fosse totalmente suo, nella musica e nei testi. Per questo è nato “Nuvola”, il progetto solista in cui mostra un lato più introspettivo.

Nuvola è Elisa e la sua emotività e rappresenta il suo esordio come cantautrice con testi in italiano, nonostante prima cantasse e scrivesse in inglese. Elisa ha voluto dare una componente elettronica alla sua Nuvola accostando una scrittura essenzialmente pop cantautoriale ad arrangiamenti che rispecchiano un sound internazionale, con componenti pop, hip-hop, dream pop, indie. Nel 2019 esce il primo singolo “Cit.” seguito da “Senza Perdersi”, “Non so più dove” e “Ironico” prodotti da Aurelio Rizzuti al Cubo Rosso Recording.