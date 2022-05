Pazienti di mezza età obesi: costi sanitari elevati in vecchiaia

Essere in sovrappeso o obesi nella mezza età è risultato associato a ingenti costi sanitari aggiuntivi durante la vecchiaia

Essere in sovrappeso o obesi nella mezza età è risultato associato a una morbidità cumulativa significativamente più elevata e a ingenti costi sanitari aggiuntivi durante la vecchiaia, secondo quanto emerso in uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

«Una gran parte della vita vissuta con morbidità si è tradotta in una spesa sanitaria cumulativa e media annua più elevata durante l’età adulta, che porterà a conseguenze sostanziali sui costi sanitari, dal momento che l’invecchiamento della popolazione si interseca con l’epidemia di obesità» hanno scritto gli autori dello studio guidati da Sadiya Khan, assistente professore di cardiologia e medicina epidemiologica presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University, Chicago.

In Usa 1 adulto su 2 obeso entro il 2030

Nel 2014 l’aspettativa di vita negli Stati Uniti è diminuita per la prima volta in più di 2 decenni, una riduzione prevista quasi 10 anni prima in una pubblicazione controversa che citava la crescente prevalenza dell’obesità nella popolazione (indice di massa corporea, BMI, >30) come una delle maggiori minacce alla salute e alla longevità. Il calo dell’aspettativa di vita è stato attribuito in parte all’aumento della mortalità per cause cardiovascolari.

Nonostante le abbondanti evidenze che l’obesità sia associata a una maggiore mortalità per tutte le cause e cardiovascolare, gli sforzi di prevenzione a livello di popolazione non sono stati efficaci e la sua prevalenza continua ad aumentare, con proiezioni che stimano che quasi 1 adulto su 2 negli Usa sarà obeso entro il 2030, hanno premesso gli autori.

L’obesità è inoltre un fattore di rischio consolidato per la morbidità, comprese le malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e altre condizioni di salute. Di conseguenza è associata a notevoli costi sanitari, che ogni anno superano i 140 miliardi di dollari. Il rischio relativo di morbidità e mortalità negli individui in sovrappeso (BMI 25-29,9) rispetto a quelli con BMI normale (18,5-24,9) è tuttavia controverso. Una revisione sistematica e una meta-analisi del 2013 hanno rilevato che, rispetto al un BMI normale, il sovrappeso era associato a una mortalità inferiore sulla base di 97 studi che hanno coinvolti quasi 3 milioni di persone.

Uno studio prospettico statunitense

«Anche se vi sono molte evidenze riguardo agli esiti avversi associati all’obesità, il potenziale di un vantaggio di sopravvivenza nel sovrappeso, ammesso che esista, comporterebbe una maggiore percentuale di vita vissuta con morbidità e, di conseguenza, maggiori spese sanitarie» hanno fatto presente gli autori. «Per fare maggiore chiarezza abbiamo esaminato l’associazione del BMI nella mezza età con il carico di morbidità, la longevità e le spese sanitarie nell’età adulta più anziana».

I ricercatori hanno condotto uno studio di coorte prospettico dei partecipanti al Chicago Heart Association Detection Project in Industry, sottoposti a esami basali tra novembre 1967 e gennaio 1973. Questi dati sono stati collegati ai dati Medicare raccolti tra gennaio 1985 e dicembre 2015. L’analisi finale includeva circa 30mila beneficiari Medicare seguiti per più di 40 anni (57,1% uomini, 9,1% neri, età media 40 anni). Al basale, il 46% dei partecipanti aveva un indice di massa corporea (BMI) normale, il 39,6% era in sovrappeso e l’11,9% aveva obesità di classe I e II.

Decesso anticipato e maggiori costi sanitari

L’analisi ha rilevato un carico di morbilità cumulativo più elevato nell’età adulta più avanzata tra i soggetti in sovrappeso (7,22 anni di morbilità) e con obesità di classe I e II (9,8 anni di morbilità) rispetto a quelli con BMI normale (6,1 anni di morbilità) nella mezza età (P < 0,001). L’età media al decesso era simile tra coloro che erano in sovrappeso (82,1 anni) e quelli normopeso (82,3 anni), mentre i partecipanti con obesità di classe I e II sono deceduti in media a un’età inferiore (80,8 anni).

I costi sanitari cumulativi mediani per persona negli adulti più anziani erano di $ 12.390 più elevati tra i soggetti in sovrappeso e di $ 23.396 più alti negli obesi rispetto a partecipanti con un BMI normale (P <0,001).

«Sono urgentemente necessarie risorse e strategie a livello di individuo e di popolazione per affrontare la crescente sfida per la salute pubblica causate dall’eccesso di peso nel contesto di una popolazione che invecchia» hanno concluso gli autori.

Bibliografia

