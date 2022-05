Bibite Sanpellegrino sposano la tendenza pizza&cocktail, un abbinamento innovativo a cui si ispira il format di I Maestri della Pizza

Le Bibite Sanpellegrino, che dal 1932 si distinguono per i valori di qualità, innovazione e italianità, portano il gusto italiano sulle tavole dei ristoranti di tutto il mondo, rendendo unici i momenti a tavola delle persone. Come quelli trascorsi assaporando una pizza d’autore abbinata ad un cocktail, per seguire la tendenza del food pairing entrata ormai a pieno titolo nel panorama del food and beverage.

A queste premesse si ispira la partecipazione del brand all’iniziativa I MAESTRI DELLA PIZZA, format promosso in collaborazione con Acqua Panna e S.Pellegrino presso il Ristorante Identità Golose in via Romagnosi a Milano, in cui otto grandi pizzaioli e altrettanti maestri della miscelazione per otto serate faranno vivere un’esperienza indimenticabile alla scoperta dell’evoluzione di un simbolo della cucina italiana, abbinata a cocktail d’autore.

Un exploit di creatività, ricercatezza e gusto che vedrà come special guest della seconda serata il pluripremiato pizzaiolo dei Castelli Romani Luca Pezzetta della Pizzeria Clementina di Fiumicino e la barlady Giulia Castellucci del Cocktail Bar CO.So a Roma. I due talenti uniranno le loro maestrie per proporre un menù degustazione di abbinamenti innovativi, esclusivi e ricercati a partire dall’entrè di supplì cacio e pepe con gambero rosso di Fiumicino. La prima portata, la teglia romana con panzanella di baccalà, è abbinata al cocktail Tandem a base di sciroppo di tè nero affumicato Lapsang, ingrediente di origine cinese il cui gusto intenso viene stemperato dalle note dolci dell’Aranciata Amara Naturali Sanpellegrino, unita ad un Bitter e al limone. A seguire, la Focaccia Romana a base di fave, asparagi, piselli, carciofi, guanciale e alici fresche e la Pala romana farcita, dove esclusivi ingredienti come la buzzonaglia di tonno alla vaccinara e il lattume di tonno incontrano il cacao, la menta e il pomodoro. A queste due portate viene accostato il Dea Mayatl, il secondo drink ideato dalla giovane bartender che avvolge il palato in un insieme di gusti unici, come il distillato messicano Mezcal, il lime, il liquore Sangue Morlacco e il succo d’aloe homemade, il tutto arricchito dalle note speziate del Ginger Beer Sanpellegrino.

I signature cocktails realizzati con le Bibite Sanpellegrino arricchiranno dunque il lavoro di alcuni dei più interessanti e autorevoli artigiani della pizza sottolineando l’importanza della mixology in questi abbinamenti di gusto.

Fino a pochi anni fa, infatti, l’abbinamento pizza & cocktail era decisamente inusuale, soprattutto in Italia, dove la tradizione in tema di lievitati usciva a fatica dai tradizionali cliché.

Oggi drink e food si fondono in un perfetto equilibrio parlando lo stesso linguaggio. L’abbinamento di pizza e cocktail definisce nuovi stili e tendenze: pizzaioli e pizza casalinga o gourmet, con combinazioni che uniscono tradizione e sperimentazione, e la mixology con esperienze di gusto eleganti, glamour, talvolta insospettabilmente moderate e sicuramente premium.

Gino Sorbillo, Ciro Salvo, Francesco e Salvatore Salvo, Corrado Scaglione, Luca Pezzetta, Denis Lovatel, Andrea Godi e Gabriele Dani sono i protagonisti della rassegna che mette a confronto esperienze, stili e culture gastronomiche diverse, da nord a sud, per valorizzare il grande lavoro di ricerca che sta rivoluzionando il mondo della pizza e conquistando il gusto di un pubblico sempre più alla ricerca di qualità e autenticità.

L’iniziativa I Maestri della Pizza è ospitata all’hub Identità Golose di Milano la cui vocazione è da sempre dare voce e protagonismo alla cucina d’autore in tutte le sue espressioni.

Entrée

SUPPLÌ QUADRO CACIO, PEPE E GAMBERI

Spaghettone di grani antichi, pecorino romano, pepe, pane raffermo, gambero rosso di Fiumicino

TEGLIA ROMANA | PANZANELLA DI BACCALÀ

Baccalà, pane, sedano, pomodoro, prezzemolo, cipolla

Giulia CASTELLUCCI | TANDEM

Campari, limone, sciroppo di tè nero affumicato Lapsang, Aranciata Amara Naturali Sanpellegrino

FOCACCIA ROMANA | VIGNAROLA ROMANA 2.0

Fave, asparagi, piselli, carciofi romaneschi, pecorino romano, guanciale, alici fresche marinate, cipolla, vino

PALA ROMANA FARCITA | TONNO ALLA VACCINARA

Buzzonaglia di tonno alla vaccinara, cacao, lattume di tonno, menta, pomodoro, sedano, carota, cipolla, vino

Giulia CASTELLUCCI | DEA MAYATL

Mezcal, Tequila, Sangue Morlacco, succo d’aloe homemade, lime, Ginger Beer Sanpellegrino

TONDA ROMANA AL MATTARELLO | SEMIFREDDA, LA CAPRICCIOSA DI MARE

Prosciutto di ventresca di tonno e bottarga dello chef Marco Claroni de L’Osteria dell’Orologio, fungo cardoncello, fior di latte, polvere di olive, pomodoro