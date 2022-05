“Be my guest” è la nuova canzone dei Death of a Legend

I rocker italiani Death Of A Legend rilasciano il loro secondo singolo di ritorno sulle scene, intitolato “Be my Guest”

Be My Guest si ispira a tutte quelle situazioni di festa in cui il divertimento prende il sopravvento e le conseguenze sono mal di testa, ricordi offuscati, vuoti di memoria e rimpianti.

Riguardo il singolo, il cantante Trippy dichiara: “Tutti amiamo far festa, ma, si sa, a volte le cose vanno fuori controllo e ti ritrovi a russare in una vasca da bagno o sdraiato sul pavimento. Poteva succedere? Certo, se ti stavi divertendo. Bisogna solo assicurarsi di non perdere la parte migliore!”.

Come il suo predecessore Afterburner, il tema di Be My Guest viene rappresentato nel visualizer music video, che segue il tipico trend della serata spasso: la festa, le bevute, la ritirata verso casa e il mattino dopo.

I Death of a Legend sono una band rock’n’roll formata da membri della scena hardcore punk milanese e schierano: Trippy alla voce, Mark alle chitarre, Zane al basso e Don Malasorte alla batteria.

