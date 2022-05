Alimentazione: boom degli snack proteici

Alimentazione per il benessere: una nuova ricerca Glanbia Nutritionals evidenzia il boom degli snack proteici

La crescita nel consumo degli snack da parte dei consumatori europei si sta orientando verso prodotti personalizzati e arricchiti con ingredienti funzionali tra cui le proteine. Secondo una nuova ricerca realizzata da Glanbia Nutritionals, multinazionale leader del settore della nutrizione, una persona su sei consuma ogni settimana snack arricchiti di proteine, considerati un’opzione più sana rispetto a quelli tradizionali dolci e salati.

I prodotti ad alto contenuto proteico e di fibre e con un ridotto apporto di zuccheri si stanno confermando in cima alle preferenze dei consumatori che non vogliono rinunciare alla gratificazione e ritengono dunque il sapore un elemento chiave nell’orientare le proprie scelte.

Quando si tratta di spuntini sani, non è semplice trovarne uno che sia adatto alle esigenze di tutti. La ricerca di Glanbia ha rilevato che i consumatori sedentari o meno attivi ritengono gli snack proteici ideali per placare la fame in modo sano in attesa del pasto.

I consumatori più attivi consumano snack proteici per gestire al meglio l’apporto nutrizionale giornaliero, ricaricare le energie e migliorare le prestazioni sportive, a conferma della versatilità dei prodotti arricchiti di proteine.

Sonja Matthews, Senior Manager Strategic Insights EMEA & ASPAC di Glanbia Nutritionals, commenta: “In tutta Europa i consumatori stanno gradualmente passando da un periodo di forti restrizioni alla libertà di movimento e sono dunque determinati a mettere la propria salute in cima alla lista delle priorità, che sia la salute fisica, mentale o una combinazione di entrambe. Per molti, questo ha un impatto anche sulle scelte riguardanti gli alimenti e le bevande, soprattutto quando si tratta di snack.

La nostra ricerca ha rilevato un sensibile incremento nella domanda di prodotti più sani. I consumatori stanno cercando la soluzione adatta alle loro specifiche esigenze e preferenze e non sono disposti a scendere a compromessi quando si parla di gusto. Il comparto degli snack arricchiti di proteine è destinato a crescere, in quanto continuerà ad attrarre nuovi consumatori ed è dunque un ambito a forte potenziale sia per i brand esistenti che per i nuovi player che entrano nel mercato”.