Previsioni meteo 3 maggio 2022: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 3 maggio 2022: l’afflusso di correnti instabili determina piogge e temporali a carattere sparso sulla Penisola

Condizioni meteo variabili sull’Italia in questo inizio di Maggio, dopo le piogge e i temporali dello scorso weekend. La perturbazione responsabile di queste precipitazioni si è allontanata dalla nostra Penisola ma permangono condizioni di locale instabilità. Nella giornata di oggi avremo infatti piogge e locali rovesci su tutto l’arco alpino, il Lazio e Appennino Tosco-Emiliano. Tempo più stabile sulle altre regioni, con nuvolosità alternata a cieli soleggiati.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani una nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali e a seguire anche quelle centrali. Avremo piogge diffuse specie nel corso del pomeriggio, quando le precipitazioni si estenderanno anche alle aree meridionali dell’Italia. Il maltempo non risparmierà la nostra Penisola anche nella giornata di giovedì, che sarà caratterizzata da spiccata instabilità.

Intanto per oggi, martedì 3 maggio 2022, al Nord Italia al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con pioviggini sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000 metri, più asciutto sulla Pianura Padana orientale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora cieli nuvolosi con residui fenomeni sparsi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori con piogge nelle zone interne. Al pomeriggio nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto sul versante tirrenico con ampi spazi di sereno sul Lazio. In serata tempo asciutto ma con molte nubi in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli pioviggini sulla Puglia. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne con locali fenomeni associati, invariato altrove. In serata tempo asciutto ma con ancora molte nubi in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Nord, minime in calo al Centro-Sud e massime stazionarie.

