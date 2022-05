Guerra in Ucraina: Papa Francesco vuole incontrare Putin a Mosca

Guerra in Ucraina, Papa Francesco sta insistendo, tramite il cardinale Parolin, per avere un incontro con Putin: vuole provare a fermarlo

“Ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di far arrivare il messaggio a Putin che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tutta questa brutalità come si fa a non fermarla? Venticinque anni fa con il Ruanda abbiamo vissuto la stessa cosa”. Lo dice Papa Francesco, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.

“A Kiev per ora non vado – aggiunge Papa Francesco come riferisce la Dire (www.dire.it) – sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Ma anche io sono un prete, che cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta…”.