“Fare tardi” è l’album di debutto degli Aftersalsa

Atmosfere dilatate nei flussi di coscienza della band degli Aftersalsa: tra future pop e sensazioni di vita urbana notturna ecco “Fare tardi”

FARE TARDI è il debut album di AFTERSALSA, fuori per Futura Dischi. Il disco segue i primi singoli del progetto, che lascia intravedere il suo mondo solo quando inizia la notte, in un romanticismo urbano unico e che vive in un mantra semplice ma definitivo: “non è mai troppo tardi per fare tardi“. Che duri una notte o una vita intera, gli Aftersalsa cercano l’aurora in ogni sigaretta accesa. Emozioni estemporanee, come quando si urla allo stadio e ci si perde nello schermo dell’iPhone quando finisce la partite. Quelle stesse sensazioni che tengono vivo di giorno e non fanno dormire la notte. Sentimenti lenti, che scivolano tra un kebab, uno striscione in autostrada e quella Kia dove tutto è cominciato.

A trascinare il disco, la focus track Bustine di te: “Le albe della stagione più fredda dell’anno e del cuore, uno spazio troppo carico di ricordi mentre fuori il mondo è immobile. L’aria stanca, le bustine del te e i piatti abbandonati da giorni nel lavandino emulano forse la presenza di qualcun altro in casa. Quel qualcuno che non c’è più, passa l’appetito, non riesco a dormire. Se un’alternativa non esiste la chiedo al cielo, le stoviglie diventano lampade magiche ma strofinarle non servirà, i miei orizzonti si restringono, obbligati dalla cornice di una finestra”.

TRACKLIST & CREDITS

1. Bustine di te / 2. Matte Davvero / 3. Nessuno sveglio / 4. Persol / 5. Arabo / 6. ER658SR / 7. Patente / 8. Guardiania / 9. Non credermi

Scritto da: Matteo Zappa, Simone Manzotti, Dario Azzollini, Nicolò Posenato

Prodotto da: Simone Manzotti

Mixato da: Antonio Polidoro, Blap Studio