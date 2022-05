Italia, un Paese di centenari: sono oltre 20mila

Cresce il numero dei centenari in Italia: sono oltre 20mila secondo il progetto Italiainfografica Istat. Il 33% delle famiglie è formata da un solo componente

Cresce il numero dei centenari in Italia. Se nel 2019 l’Istat li identificava in 14.456, adesso le persone che hanno compiuto 100 e più anni salgono a 20.159. Nel progetto dell’Istat, ItaliaInfografica, si mettono in chiaro i residenti del Belpaese: al primo gennaio 2022 sono 58.983.122, di cui il 48,7% uomini e il 51.3% donne. La componente straniera si attesta all’8,8%.

L‘età media è di 46 anni, anche a conferma purtroppo che la fascia di età 0-14 anni rappresenta solo il 12% della popolazione. La suddivisione per classi di età dell’Istat dice, infatti, che il 63,5% delle persone ha tra 15 e 64 anni e il 23,8% delle persone ha dai 65 anni in su.

Inoltre, l’infografica mostra che sulla struttura per età della popolazione residente in Italia incidono due indicatori: la speranza di vita alla nascita, oggi di 84,7 anni per le donne e di 80,1 anni per gli uomini, e il numero medio di figli per donna, oggi pari a 1,25.

ETÀ MEDIA DEI GENITORI

L’età media della madre al parto si attesta a 32,4 anni e quella del padre alla nascita del primo figlio a 35,5 anni.