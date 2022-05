Gli España Circo Este su YouTube con il video di “Prosecco”

La band España Circo Este online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Prosecco”: il brano è anche sulle piattaforme streaming

A poche settimane dall’uscita del singolo “Prosecco”, gli ESPAÑA CIRCO ESTE pubblicano il videoclip ufficiale del brano, scritto e diretto ancora una volta da Paolo Santamaria (al lavoro anche sul grande schermo con Lo Stato Sociale ed Ex-Otago) e realizzato insieme al team di The Factory.

Il nuovo video si inserisce in una narrazione continua, ponendosi come prosecuzione del precedente “Dormo Poco E Sogno Molto”, videoclip pluripremiato che ha riscosso un grande successo internazionale, selezionato in oltre 100 festival – tra cui 5 Academy Awards Qualifying – e vincitore di ben 20 awards – tra cui Happy Valley Animation Festival Pennsylvania USA, Animakom Bilbao, Animatiba Festival Portugal, Cortinametraggio 2021, Venice Shorts Italy, Laurus Film Festival Moldovia, Best Director Awards London, Eurasia Film Festival Moscow.

Nelle parole del regista abruzzese, il concept del video viene così spiegato: «Ho amato la canzone sin dal primo ascolto, avvenuto mesi fa, in un momento in cui la mente era l’unico luogo in cui viaggiare, o meglio ancora l’unico mezzo. Perché in fondo i luoghi si possono reificare con pancia e sentimento, e ho percepito immediatamente la potenza evocativa del brano, melodia e parole capaci di accompagnarti per mano, con una lacrima e un sorriso. Sono lusingato che la strada degli España prosegua a suon di creatività, attendo nuove canzoni, sento il bisogno di continuare questa avventura».

“Prosecco” esplora il tema del viaggio, dando piena voce al desiderio di libertà e di evasione dalla quotidianità che, specialmente oggi, appare più urgente che mai, come spiega il frontman Marcelo: «Cambiare prospettiva, provare ad avere una visione globale, uscire dalle nostre convinzioni. Mentre io sono qui seduto su un treno regionale, chissà cosa sta succedendo dall’altra parte del mondo? Una canzone che prova a sollevarsi delle routine giornaliere, dalla immobile provincia fatta di piccole sicurezze e chiusure mentali, levandosi in volo nel cielo sopra l’umanità, nel tentativo di conquistare una nuova visione del mondo».