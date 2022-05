Giuneco è la technology house che supporta gli startupper

Ecco Giuneco, la technology house fiorentina che supporta gli startupper alla ricerca di talenti IT da assumere ma che non riesce a trovare

Una crescita del 20% annua ed un incremento del fatturato di circa il 400% dal 2012 al 2022, con un team che in 10 anni è passato da 6 persone a oltre 30 dipendenti. Si tratta di Giuneco , technology house con sede a Firenze, nata nel 2006 che, attraverso un laboratorio creativo formato da talenti che operano nei settori sviluppo, architettura software, digital marketing, grafica e web design, trasforma le idee di startupper, imprese e grandi aziende in progetti dalla forte impronta digitale e innovativa. In Giuneco oggi lavorano oltre 30 risorse che realizzano soluzioni tecnologiche per dare un volto creativo ai progetti dei propri partner, fra cui aziende leader del settore trasporti, moda, retail e pubblica amministrazione tra i quali Istituto degli Innocenti, Luisa Via Roma, Lungarno collection e European University Institute.

Per incrementare la crescita del team e dei progetti di sviluppo e traghettare le imprese italiane, attraverso percorsi di mentorship e consulenza, verso la trasformazione digitale, l’azienda tech fiorentina è infatti alla ricerca di almeno 5 software developer, tra cui anche profili junior: professionalità che non è facile reperire nell’attuale mercato del lavoro caratterizzato da skill mismatch, ossia il disallineamento tra competenze acquisite durante il percorso formativo e quelle invece richieste dai datori di lavoro.

“Stiamo riscontrando una notevole difficoltà nella ricerca di questi profili. – spiega Marco Castellani founder dell’azienda – La ricerca di figure che operano nei settori tecnici da parte delle aziende, sempre più spinte dalla volontà di muoversi verso la transizione digitale e l’innovazione tecnologica, ha generato un aumento esponenziale della domanda, al punto da superare notevolmente l’offerta. Il risultato è che ormai questi talenti risultano introvabili, proprio perchè il loro numero è nettamente inferiore e non riesce a soddisfare la richiesta sempre più crescente”.

Per ampliare il reparto tech, Giuneco è alla ricerca di uno o più Software developer C# backend, che parteciperanno allo sviluppo dell’architettura o dell’infrastruttura per progetti di media e grande scala e di uno o più Software developer frontend React che lavoreranno sull’interfaccia utente e saranno di supporto nell’implementazione della logica di business e della progettazione di API in stretta collaborazione con gli sviluppatori backend e i clienti. Infine, La technology house fiorentina assumerà anche uno o più Junior Software developer anche alle prime esperienze. Requisiti? Essere un geek amante della programmazione.

Gli interessati possono consultare le posizioni aperte e candidarsi direttamente sulla sezione del sito ( https://giuneco.it/team/ ).

No gerarchie e cartellini da timbrare ma solo obiettivi da raggiungere insieme: in Giuneco via libera alla creatività grazie alla metodologia Agile, smart working e sessioni di team building

Nello sviluppo dei progetti Giuneco da tempo utilizza la metodologia agile, organizzando il lavoro del team cross-funzionali in sprint di due settimane. Il sistema, ormai rodato, permette di stimolare la crescita individuale e la condivisione delle informazioni di progetto mantenendo sempre i dipendenti allineati sullo stato dei lavori, facilitare la pianificazione adattiva e lo sviluppo evolutivo, oltre ad offrire al cliente un feedback continuo sullo sviluppo del proprio prodotto.

Pareti colorate tappezzate da immagini di film per rendere l’ambiente più rilassato e informale: in Giuneco spazio alla flessibilità ed al work-life balance. Qui si lavora infatti solo in modalità ibrida, sono i dipendenti a scegliere come e dove lavorare. “Abbiamo risorse che lavorano dalla Sicilia ed alcuni dalla Liguria – ammette Federico Barsotti Socio e People manager – in azienda non si timbrano cartellini e non richiediamo la presenza fisica in ufficio, i nostri professionisti possono decidere in totale autonomia ed in base alle proprie esigenze se lavorare da remoto o in sede”.

E soprattutto in Giuneco non ci sono gerarchie. “L’idea di un profilo junior viene presa in considerazione, vagliata da tutto il team e approvata come quella di una figura senior. – raccontano Matteo Milani e Francesco Sillani, Soci e Perfomance managers – Vogliamo che tutti si sentano parte di una squadra che cresce insieme”.

Non mancano le iniziative di team building come le serate dedicate al cinema o al gaming, le cene annuali, le gite ed escursioni. Proprio all’interno del team di Giuneco tra le tante iniziative interdisciplinari nate e scelte dai dipendenti è nato un piccolo movimento “makers” in elettronica e stampa 3D.

Tra gli obiettivi futuri di Giuneco vi è la volontà di crescere a livello di team e di progetti. “Puntiamo ad incrementare l’organico aziendale, quindi i talenti del nostro team per consolidare il lavoro svolto a livello nazionale ed essere in grado di accogliere nuove sfide anche a livello internazionale – racconta Claudio Sorbi, Socio e Sales manager – potendo prendere in carico progetti di più ampio respiro nell’ambito della transizione digitale e andando a creare un solido network di relazioni”.