All’Expo di Osaka 2025 viaggi sulle auto volanti

All’Expo di Osaka 2025 si viaggerà su auto volanti: trasporteranno i visitatori collegando l’isola artificiale di Yumeshima e le località vicine

Secondo quanto confermato dal ministero per l’Expo, il Giappone ha in programma di introdurre le prime automobili volanti per il trasporto di persone in occasione del prossimo Expo che verrà ospitato nel 2025 dalla città di Osaka, nel Giappone centrale.

Secondo le intenzioni, i veicoli trasporteranno i visitatori collegando l’isola artificiale di Yumeshima, che ospiterà l’Expo, e le località vicine come l’aeroporto internazionale Kansai e l’aeroporto di Kobe, offrendo attrattive per incrementare il turismo e agevolando la creazione di un nuovo indotto di grandi potenzialità per l’economia del Paese.

Ad oggi, spiega la Dire (www.dire.it), sebbene non esista ancora un quadro giuridico di riferimento né una definizione ufficiale, per auto volante si intende qualsiasi veicolo che si trova a metà strada tra un drone e un elicottero, in grado di decollare e atterrare verticalmente ed alimentato elettricamente.