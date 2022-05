Endometriosi: linzagolix efficace per il dolore

Nelle donne che soffrono di dolore grave associato all’endometriosi buoni risultati con il farmaco sperimentale linzagolix

Nelle donne che soffrono di dolore grave associato all’endometriosi il farmaco sperimentale linzagolix, un antagonista orale dell’ormone di rilascio delle gonadotropine, ha confermato di ridurre la dismenorrea e il dolore pelvico non mestruale, oltre ad aver raggiunto altri endpoint secondari. Sono gli ulteriori risultati di efficacia dello studio di fase III EDELWEISS 3, comunicati dalla compagnia biotech ObsEva che sta sviluppando il prodotto.

Secondo le stime della World Endometriosis Research Foundation l’endometriosi colpisce una donna su dieci durante gli anni riproduttivi e interessa in tutto il mondo circa 176 milioni di donne di età compresa tra 15 e 49 anni. È una malattia in cui l’endometrio, il tessuto che riveste l’interno dell’utero, si trova al di fuori dell’utero e induce una reazione infiammatoria cronica che può causare la formazione di tessuto cicatriziale. Si trova principalmente sul peritoneo pelvico, sulle ovaie, nel setto rettovaginale, sulla vescica e sull’intestino. Il sintomo più comune dell’endometriosi è il dolore pelvico, spesso correlato al ciclo mestruale. Le pazienti possono anche manifestare ovulazione dolorosa, dolore durante o dopo il rapporto sessuale (dispareunia), dischezia (defecazione difficile o dolorosa), forti emorragie, affaticamento e infertilità.

Il dolore può essere così importante e debilitante da influenzare le attività quotidiane e ha un impatto negativo sul benessere generale, fisico, mentale e sociale. I trattamenti mirano prima ad alleviare il dolore, quindi a rimuovere o ridurre le dimensioni e il numero delle lesioni endometriali e, possibilmente, a migliorare la fertilità.

Il programma EDELWEISS di fase III nell’endometriosi

EDELWEISS 3 è uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di fase III che ha analizzato 484 donne con dolore da moderato a grave associato a endometriosi. È stato progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di linzagolix, con endpoint co-primari di riduzione della dismenorrea e del dolore pelvico non mestruale dopo 3 mesi, insieme all’uso stabile o ridotto di analgesici per la gestione del dolore.

Il trial ha valutato la nuova molecola alle dosi di 200 mg una volta al giorno in combinazione con terapia ormonale ABT (add-back therapy) (1 mg di estradiolo/0,5 mg di noretindrone acetato) e di 75 mg una volta al giorno senza ABT. Le donne che hanno completato il periodo di trattamento iniziale di 6 mesi potevano entrare in uno studio di estensione del trattamento della durata di 6 mesi (trial EDELWEIS 6) o in un periodo di follow-up post-trattamento della durata sempre di 6 mesi, i cui risultati saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno.

Linzagolix è un nuovo antagonista del recettore dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) in monosomministrazione orale giornaliera. Ha completato la fase di sviluppo per il trattamento dei fibromi uterini ed è attualmente in fase avanzata di sviluppo clinico per il trattamento del dolore associato all’endometriosi. Attualmente non ha ricevuto l’approvazione in nessun paese.

Rapida riduzione del dolore vs placebo

Tanto la dismenorrea quanto il dolore pelvico non mestruale hanno mostrato riduzioni rapide rispetto al placebo (rispettivamente dopo 1 e 2 mesi di trattamento), che si sono protratte fino a sei 6 mesi, maggiori con linzagolix 200 mg + ABT rispetto a linzagolix 75 mg. Un modello simile è stato osservato per gli endpoint secondari relativi alla dischezia e al peggior dolore pelvico, definito come i 5 giorni con il peggior dolore durante un periodo di 28 giorni.

Le riduzioni del dolore da endometriosi sono state associate a miglioramenti nella qualità della vita e a una riduzione delle intenzioni del medico e del paziente di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la condizione.

«L’endometriosi è una condizione comune e dolorosa che colpisce circa il 10% delle donne in età riproduttiva. Ogni giorno influisce seriamente sulla capacità delle donne di svolgere le attività quotidiane, sulle relazioni e sulla qualità generale della vita» ha affermato Hugh Taylor, professore e responsabile di Ostetricia e Ginecologia presso la Yale University. «Questi dati si basano sui dati positivi annunciati all’inizio di quest’anno e, soprattutto, supportano l’inizio precoce dell’efficacia con il trattamento con linzagolix».

Ulteriori analisi di efficacia

Dismenorrea e dolore pelvico non mestruale fino a 6 mesi

I due endpoint di efficacia erano basati sui sintomi riportati dalle partecipanti, registrati quotidianamente tramite un diario elettronico utilizzando una scala di valutazione verbale (VRS) da 0 (nessun dolore) a 3 (dolore intenso).

Dischezia e peggior dolore pelvico

I punteggi della dischezia e del peggior dolore pelvico sono stati misurati su una scala di valutazione numerica 0-10 auto-riportata dai soggetti tramite il diario elettronico, dove 0 rappresenta l’assenza di dolore e 10 il peggior dolore immaginabile.

Qualità della vita e intenzione all’intervento chirurgico

La qualità della vita è stata misurata utilizzando l’Endometriosis Health Profile – 30 (EHP-30), un questionario sviluppato e convalidato per valutare la qualità della vita nelle donne con endometriosi. L’intenzione a sottoporsi a un intervento chirurgico è stata valutata dal medico e dal paziente dando un punteggio su una scala da 0 a 10, dove 0 rappresenta nessuna intenzione e 10 un’alta probabilità.