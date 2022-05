A Forte dei Marmi l’omaggio a Ugo Guidi

L’esposizione, organizzata dall’associazione Fortemente Noi, voluta dal Comune di Forte dei Marmi, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca, è curata dalla Commissione Statue e Monumenti del Comune di Forte dei Marmi ed ospita 61 opere del maestro Guidi selezionate tra la produzione dedicata al soggetto Cavallo e Cavaliere.

“Quando abbiamo inaugurato all’ingresso della nostra città la rotatoria – spiega il sindaco Bruno Murzi – al centro della quale è stata collocata la statua di Ugo Guidi “Cavallo e Cavaliere”, insieme alla famiglia mi ero ripromesso di organizzare una mostra proprio su questi soggetti così cari al Maestro, talmente evocativi, da averne ispirato una notevole e variegata produzione.”

All’interno del Fortino il visitatore potrà ammirare sculture realizzate in diversi materiali e tecniche di colorazione, grafiche e un bassorilievo realizzato sul polistirolo. Una delle cifre dell’artista è quella di aver sperimentato nel corso della sua vita materie diverse dal nobile marmo, come la pietra, il tufo versiliese, l’argilla il legno, il cemento e perfino la lamiera. Per realizzare le sue opere non ha usato strumenti elettrici né mai si fa supportare da maestranze, bensì volle instaurare rapporto fisico diretto con l’opera da scolpire.