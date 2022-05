Primo Maggio di Taranto: ecco gli artisti sul palco

Da Gaia ad Ermal Meta, svelato il cast del Primo Maggio di Taranto. Tra le esibizioni, anche quelle del direttore artistico Diodato

Da Gianni Morandi a Ermal Meta, passando per Ditonellapiaga. È stato svelato il cast dell’Uno Maggio di Taranto, la manifestazione creata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che per l’ottavo anno vuole accendere i riflettori sui temi legati ai lavoratori grazie alla musica. A rivelare i nomi Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, direttori artistici della manifestazione.

A scandire la giornata ci saranno anche Giovanni Truppi, Andrea Pennacchi, Francesco Forni, Melancholia, Giovanni Caccamo, Calibro 35 e Tre Allegri Ragazzi Morti con Cor Veleno. Sul palco, poi, Margherita Vicario, Fabio Celenza, Cosmo, N.a.i.p., Gaia, Eugenio in Via Di Gioia, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo. Nella lista ancora 99 Posse, The Niro, The Zen Circus, Don Ciccio African Party, Erica Mou e Terraròss.

Durante l’intera giornata dell’Uno Maggio, sia nel consueto dibattito della mattina, dalle 10.00 alle 12.30, moderato quest’anno dalla giornalista Maria Cristina Fraddosio, sia negli interventi dal palco, ci saranno, inoltre, i rappresentanti di movimenti, associazioni e società civile. Tra i nomi: Luisa Impastato, Aboubakar Soumahoro, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury (portavoce Amnesty International sezione italiana).

E ancora: No Tav, Fridays For Future, No Tap, Bianca Guidetti Serra, Rete contro la militarizzazione, No Muos, Terra Dei Fuochi, Campagna per il clima fuori dal Fossile, Terra dei Fuochi, Rise Up 4 Climate Justice, Extintion Rebelion, i lavoratori di Civitavecchia, Falconara, Bergamo, Veneto, Alitalia, Cementir e i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

“Una line up trasversale secondo noi, ci saranno delle sorprese. Alcune le annunceremo nei prossimi giorni e altre saranno svelate direttamente sul palco”, ha detto Diodato che canterà ‘Fai Rumore’. Il cantautore, Roy Paci e Riondino apriranno il concertone. Quest’anno l’Uno Maggio di Taranto avrà lo sfondo del Parco Archeologico delle Mura Greche.