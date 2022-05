Previsioni meteo 1 maggio 2022: perturbazione in transito

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 maggio 2022: maltempo al Nord e parte delle regioni centrali, clima asciutto al meridione

Il mese di Maggio inizia con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità su buona parte dell’Italia, attraversata in queste ore da un nucleo perturbato. Dopo le prime precipitazioni di ieri, nella prima parte della giornata di oggi avremo ancora piogge sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno anche alla Lombardia e alle zone appenniniche del Centro-Sud, mentre al meridione il tempo risulterà stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione scivolerà verso Sud: avremo ancora maltempo tra Romagna e Marche, aree centro-meridionali del Lazio, Basilicata e Puglia. Tempo in miglioramento al Centro-Nord, ma la pausa asciutta avrà vita breve perché martedì un nuovo nucleo instabile raggiungerà le regioni settentrionali portando piogge e locali rovesci.

Intanto per oggi, domenica 1 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta al nord-est con deboli piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco. In serata ancora deboli precipitazioni su Trentino, Veneto e Friuli. Neve sui rilievi fin verso i 2000 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Sulle regioni del Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni su Appennino e regioni Adriatiche. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana locali piogge al mattino sui settori interni, nuvoloso con tempo asciutto altrove; al pomeriggio un generale peggioramento porterà instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone interne. Precipitazioni anche nelle ore serali ma in esaurimento.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni attese sulla Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge su Molise, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. In serata isolate sulla Calabria, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione con possibili locali precipitazioni sulla Sila; in serata non si attendono variazioni.

Valori termici in calo al Nord, temperature minime in aumento e massime in calo al Centro e in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.