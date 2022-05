Il ruolo dei nutraceutici per tenere sotto controllo le allergie

I nutraceutici per tenere sotto controllo le allergie: le terapie naturali hanno già dimostrato di contribuire alla riduzione dei livelli di colesterolo e trigliceridi

Se ormai non ci stupiamo che per ridurre i livelli di colesterolo o di trigliceridi si possa ricorrere a prodotti naturali, è sicuramente una novità il fatto che degli estratti vegetali possano contribuire al controllo delle allergie.

“L’aggiunta di preparati nutraceutici potrebbe infatti consentire di ottenere un risparmio di farmaci. Sull’argomento abbiamo effettuato alcuni studi clinici – precisa Gianluigi MARSEGLIA, Direttore della Clinica Pediatrica della Università degli Studi di Pavia-Policlinico San Matteo e Presidente del Michele MIRAGLIA DEL GIUDICE dell’Università Vanvitelli di Napoli – che hanno dimostrato come grazie all’utilizzo di neutraceutici in bambini con rinite allergica è possibile ridurre l’uso di steroide nasale e di antistaminico”. precisaDirettore della Clinica Pediatrica della Università degli Studi di Pavia-Policlinico San Matteo e Presidente del Congresso SIAIP insieme adell’Università Vanvitelli di Napoli

In una delle ricerche realizzate dai ricercatori della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, 63 bambini con rinite allergica sono stati divisi in due gruppi: nel primo i bambini hanno ricevuto un integratore contenente estratto secco di Perilla, Quercetina e Vitamina D3 accanto alla normale terapia antiallergica. Nel secondo gruppo la terapia standard veniva associata a un placebo. Il numero di giorni in cui i bambini hanno dovuto assumere la terapia antistaminica è stato significativamente inferiore di quelli del secondo gruppo (rispettivamente 15 e 30 giorni).

“Si tratta di antistaminici naturali dall’attività terapeutica simile ai farmaci, ma senza particolari effetti collaterali, come per esempio la sonnolenza, e che possono essere usati in maniera integrata nella cura di malattie come la rinite allergica – conclude MARSEGLIA – permettendo un risparmio di farmaci standard come gli steroidi nasali e gli antistaminici. Anche il fatto di dedicare spazio a questo argomento rappresenta un aspetto particolare del congresso che, accanto alle novità dalle ricerche biologiche e molecolari, propone indicazioni utili nella medicina di tutti i giorni”.