Concertone del Primo Maggio: la diretta Tv e tutti i cantanti

Concertone del Primo Maggio di Roma in diretta Tv dalle 15.30: ecco tutti i cantanti e gli ospiti sul palco. Previste 300mila persone in piazza San Giovanni

Sono previste 300mila persone in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per il Concertone del Primo Maggio. La location torna ad essere sfondo della manifestazione dopo due anni di stop per l’emergenza Coronavirus e lo fa senza limitazioni. Davanti ai tantissimi fan circa 50 artisti, tutti entusiasti di tornare alla normalità.

Concerto del Primo Maggio di Roma: i cantanti

MARCO MENGONI§

GO_A

GAZZELLE

CARMEN CONSOLI

ARIETE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LUCHÈ

COEZ

VENERUS

MACE feat. Rkomi

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

PSICOLOGI

RANCORE

MARA SATTEI

WILLIE PEYOTE

BRESH

TOMMASO PARADISO

RKOMI

ORNELLA VANONI

ROVERE

FABRIZIO MORO

L’ORCHESTRACCIA

SINKRO

ENRICO RUGGERI

DEDDY e CAFFELLATTE

MOBRICI

COMA_COSE

MAX PEZZALI

FASMA

BIGMAMA

MECNA

LE VIBRAZIONI

CLAVER GOLD

LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO

ANGELINA MANGO

HU

NOTRE DAME DE PARIS

MR.RAIN

BANDABARDÒ & CISCO

VV.

Poi le vincitrici del contest per gli emergenti, 1MNext, Giorgieness, Mille e Mira.

Ognuno degli artisti ha preparato un set musicale ma anche un intervento personale per raccontare il proprio Primo Maggio. A loro si aggiungono anche Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Federica Gasbarro, Valerio Lundini e Vazzanikki.

Il Concertone sarà in diretta su Rai 3, Rai Radio2 e Rai Play a partire dalle 15.30. Rai Radio2, in collaborazione con Siae- Società Italiana degli Autori ed Editori – racconterà in diretta radio (e in visual sul canale di Radio2 su RaiPlay e sul sito siae.it) anche il backstage.

Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio, a partire dall’inizio del concerto, e dalle 20 in compagnia di Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto, ospiteranno i protagonisti della manifestazione per interviste esclusive. A partire dalle 19, l’appuntamento esclusivo con Valerio Lundini & i Vazzanikki, porteranno il loro connubio di sketch surreali e buona musica anche dietro le quinte del Concertone in uno show a 360 gradi, anticipazione del tour estivo che li vedrà insieme in giro per la penisola. Valerio, inoltre, animerà il backstage con numerosi interventi che renderanno la giornata tutta da seguire anche sui social di Radio2 e Siae.