Serie A: la prossima stagione inizia a Ferragosto, ecco tutte le date

Serie A, ecco le date della stagione 2022/23 condizionata dai Mondiali in Qatar di dicembre: via a Ferragosto, si finisce a giugno. Ecco tutte le date

La Serie A ripartirà prestissimo quest’estate: c’è il Mondiale in Qatar a dicembre che condizionerà tutta la prossima stagione. Ad agosto si comincia con ritmi infernali: finale della Supercoppa italiana e quattro giornate di campionato. Un inedito per la Serie A. Il calendario non è ancora ufficiale, ma ormai stilato.

I giocatori che andranno al Mondiale saranno liberi alla mezzanotte di domenica 13 novembre, in cui in Italia si giocherà la quindicesima giornata, l’ultima nell’anno solare 2022. In mezzo a quelle 15 giornate hanno programmato persino una sosta per le nazionali, dal 19 al 27 settembre.

In estate dunque, dopo la finale della Supercoppa italiana venerdì 12 agosto, il primo turno si gioca domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa), il secondo il week-end del 21, il terzo quello del 28 e il quarto mercoledì 31. Prima della sosta per le nazionali, ci saranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre), poi altri 5 a ottobre (tutti nei fine settimana: 2, 9, 16, 23 e 30) e 3 a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13.

Il campionato si concluderà domenica 4 giugno, la fine del girone d’andata il 22 gennaio. In quel periodo si giocheranno anche gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19 gennaio). I quarti in gara secca sono invece concentrati in tre giorni: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. Le semifinali sono in calendario ad aprile: il 4 e il 5 quelle d’andata e il 25 e il 26 quelle di ritorno, la finale mercoledì 24 maggio. A marzo, dopo l’ottava giornata di ritorno, ci sarà un’altra pausa per le nazionali dal 20 al 28.

E la Champions League? La fase a gironi terminerà mercoledì 2 novembre. Da febbraio le coppe europee riprenderanno invece più o meno come al solito, ma si concluderanno un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione: la finale di Champions è in programma sabato 10 giugno a Istanbul. Le altre finali sono state fissate il 31 maggio (Conference League), e il 7 giugno (Europa League a Budapest).